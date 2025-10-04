¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¡¢¿À¸Í¤«¤éÆü·Ï½é¤Î¹ñºÝ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¡¡ÂæËÌ¤Ø½ÐÈ¯
¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¿À¸Í¡ÁÂæËÌ/Åí±àÀþ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÀþ¤Î±¿¹Ò¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤ËÅìµþ/À®ÅÄ¡Á¥µ¥¤¥Ñ¥óÀþ¤ò±¿µÙ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£¿À¸ÍÈ¯¤¬10·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÂæËÌ/Åí±àÈ¯¤¬10·î7Æü¡Á10Æü¤Î4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤ÏJTB¡¢ºåµÞ¸òÄÌ¼Ò¡¢¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡¢¥¨¥¢¥È¥ê¡¢¥¹¥«¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¥º¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¡£
½éÊØ¤Î½ÐÈ¯Á°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤ÎËÜ¶¶³ØÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¿À¸Í¶õ¹Á¤¬ºÇÂç¤ÎÏ©Àþ¿ô¤ò¸Ø¤ëµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñºÝ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤¬²æ¡¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Î°ìÊâ¤âÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿À¸Í»Ô¤Îº£À¾ÀµÃËÉû»ÔÄ¹¤â¡¢¿À¸Í»Ô¤ÈÅí±à»Ô¤¬´Ñ¸÷¸òÎ®Â¥¿Ê¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢Áê¸ß¤Ë´Ñ¸÷PR¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ë¹ñºÝ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò¤¼¤Ò¤È¤â±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÉÛÂÞ·à¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
½éÊØ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥¸¥§¥Ã¥ÈBC1¡×¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737¡Ý800·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA73AB¡Ë¤òÅêÆþ¤·¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¤Ë½ÐÈ¯¡¢Æ±41Ê¬¤ËÎ¥Î¦¤·¤¿¡£ÂæËÌ/Åí±à¤Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°11»þ25Ê¬¤ËÅþÃå¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¾è°÷¤Ï7Ì¾¤Ç¡¢¾èµÒ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
µ¡Æâ¤Ç¤Ï¡¢¿À¸ÍÈ¯¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤ä¡Ö¿À¸ÍµíÆù¤·¤°¤ì¼Ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÏÂ¿©ÊÛÅö¡¢ÂæËÌ/Åí±àÈ¯¤Ï¡ÖºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×¤ä¡Ö³¤Ï·¤ÎÂæÏÑÉ÷¥½¡¼¥¹ÏÂ¤¨¡×¡¢¡ÖÂæÏÑ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¤ÎÂæÏÑÉ÷ÊÛÅö¤Î¤Û¤«¡¢¿À¸Í¥Ó¡¼¥ë¤äÂæÏÑ¥Ó¡¼¥ë¡¢¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤à°ûÎÁ¤òÌµÎÁÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¿À¸Í¶õ¹Á¤Ï¡¢Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤ò4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¹ñºÝÀþ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£2030Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝÀþÄê´üÊØ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³«»Ï¤·¡¢¾è¤êÆþ¤ìÊØ¿ô¤ò1Æü40ÊØ¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ç¯´Ö190Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
BC1193¡¡¿À¸Í¡Ê09¡§25¡Ë¡ÁÂæËÌ/Åí±à¡Ê11¡§25¡Ë¡¿10·î4Æü¡Á7Æü
BC1194¡¡ÂæËÌ/Åí±à¡Ê12¡§55¡Ë¡Á¿À¸Í¡Ê16¡§45¡Ë¡¿10·î7Æü¡Á10Æü