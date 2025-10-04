米野球専門誌のMVPに賛否両論　60発捕手と大谷翔平の“35票差”に疑問の声も「ショウヘイをここまで超えてしまうとは」

米野球専門誌のMVP投票で大谷を超える評価を受けたローリー(C)Getty Images

強打を誇った名捕手が“栄冠”を手にした。

現地時間10月3日、米老舗専門誌『Baseball Digest』は、今季の年間最優秀選手にマリナーズの捕手カル・ローリーを選出した。

攻守両面でのハイパフォーマンスが評価された。今季のローリーは、両打ち選手ではMLB史上最多となる60本塁打を記録し、ア・リーグトップとなる125打点もマーク。見事に2冠王となった打撃に加え、巧みなキャッチングと献身的なリードも光った。

そんな28歳は、元選手、監督、幹部、野球記者、アナウンサーら24人の投票によって決められる同表彰において、1位票12票、2位票8票、3位票4票の計56ポイント獲得。2位となったアーロン・ジャッジ（ヤンキース）とは3ポンイント差、3位となった大谷翔平（ドジャース）とは35票差での受賞となった。

球団記録に加え、捕手としての最多本塁打記録も大幅に更新した今季のローリーは、近年のMLB公式のMVP投票での指標ともなっている『WAR』も「9.1」を記録。その強烈なインパクトを考えても、今回の戴冠は納得がいく。

もっとも、一部で3位となった大谷との差が開いた結果に驚きの声が上がった。