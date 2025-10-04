すでに全体練習に合流している高井。ベンチ入りなるか。(C)Getty Images

　10月４日に開催されるプレミアリーグ第７節で、高井幸大が所属するトッテナムが、田中碧を擁する昇格組リーズと敵地で対戦する。

　高井は今夏に、川崎フロンターレからイングランドの名門にステップアップを果たしたなか、プレシーズンに負傷して離脱を余儀なくされた。それでも、すでに怪我から復帰し、全体練習に合流している。
 
　地元メディア『football.london』によれば、今季からトッテナムを率いるトーマス・フランク監督が前日会見で、21歳DFの状態に言及。「コウタはどんどん良くなっている。彼は１週間から10日間、チームと一緒にフルで練習を行なった」とポジティブに語った。

　先月24日のドンカスター戦（３−０、リーグカップ３回戦）でメンバー外となった際には、SNS上に「サブにも高井くんいないんかい」「まだきつかったか」といった声が溢れた。ファンの反応から注目度の高さが窺える。

　ついにデビューを飾れるか。まずは初のベンチ入りを期待したい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

