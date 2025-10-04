U-20日本代表、W杯で敗れたニュージーランド監督が脱帽 「日本はトップクラス」「（小倉幸成の）信じられないようなゴール」

チリで開催中のU-20ワールドカップ。

U-20日本代表は、グループステージを3連勝で突破した。

3日のニュージーランド戦は、すでに決勝トーナメント進出を決めていたこともあり、メンバーを入れ替えた。

前半に小倉幸成（法政大）の圧巻ミドルシュートで先制すると、後半には相手のオウンゴールと石井久継（湘南ベルマーレ）の得点で追加点を奪い、3-0で勝利している。

『Friends of Football NZ』によれば、ニュージーランドのクリス・グリーンエーカー監督と主将ルーカス・ケリー＝ヒールドは、試合後にこう話していたそう。

グリーンエーカー監督



「日本に最大の称賛を送りたい。彼らはトップクラスであり、非常に優れたサッカーチームだ。

（小倉の）先制ゴールでそれを示した。信じられないようなゴールで、どんな試合にでも勝てるものだった。

選手たちは今日、全てを出し切ってくれた。守りに回るのは避けたかったし、自分たちのサッカーを貫きたかった。ボールを持った時は勇気を持ってプレーするよう求めた」

ケリー＝ヒールド



「受け入れるのがつらい敗戦。選手たちは今大会を通じて懸命に戦ってきた。

僕らは全試合で100％を出し尽くしたけれど、思うようにいかないこともある。

日本に最大の賛辞を贈る。彼らはトップクラス。残念ながら僕らは勝点3も引き分けも得られなかった」

2人は日本はトップレベルのチームと称賛していたようだ。

日本代表、W杯に出場した「大学サッカー経験者」最強イレブン

実際、日本はニュージーランド相手にシュート18本を放っている。