U-20日本代表、W杯で敗れたニュージーランド監督が脱帽 「日本はトップクラス」「（小倉幸成の）信じられないようなゴール」
チリで開催中のU-20ワールドカップ。
U-20日本代表は、グループステージを3連勝で突破した。
3日のニュージーランド戦は、すでに決勝トーナメント進出を決めていたこともあり、メンバーを入れ替えた。
前半に小倉幸成（法政大）の圧巻ミドルシュートで先制すると、後半には相手のオウンゴールと石井久継（湘南ベルマーレ）の得点で追加点を奪い、3-0で勝利している。
『Friends of Football NZ』によれば、ニュージーランドのクリス・グリーンエーカー監督と主将ルーカス・ケリー＝ヒールドは、試合後にこう話していたそう。
グリーンエーカー監督
「日本に最大の称賛を送りたい。彼らはトップクラスであり、非常に優れたサッカーチームだ。
（小倉の）先制ゴールでそれを示した。信じられないようなゴールで、どんな試合にでも勝てるものだった。
選手たちは今日、全てを出し切ってくれた。守りに回るのは避けたかったし、自分たちのサッカーを貫きたかった。ボールを持った時は勇気を持ってプレーするよう求めた」
ケリー＝ヒールド
「受け入れるのがつらい敗戦。選手たちは今大会を通じて懸命に戦ってきた。
僕らは全試合で100％を出し尽くしたけれど、思うようにいかないこともある。
日本に最大の賛辞を贈る。彼らはトップクラス。残念ながら僕らは勝点3も引き分けも得られなかった」
2人は日本はトップレベルのチームと称賛していたようだ。
実際、日本はニュージーランド相手にシュート18本を放っている。