¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û10ÇÕÌÜ¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤¬ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤À¡ª¡×
º£²ó¤ÏÀîºê»Ô¤Î¡Ö¥ß¥«¥ï¥ä¡×¤µ¤ó¤Ø
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£
ºî¶ÈÉþ»Ñ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë³¹¡¦Àîºê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤Êµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¤ªÅ¹¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¶¡¦¾¼ÏÂ¤ÎÄ®Ãæ²Ú¡×¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¤Îü¥¥¢¥ìü¥¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¡Ê800±ß¡Ë
¡½¡½º£²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î¡Ö¥ß¥«¥ï¥ä¡×¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤¬Á¬Åò¤Î¡ÖÀ±ÇµÅò¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡¤ª¡¢¡Ö¥¶¡¦¾¼ÏÂ¤ÎÄ®Ãæ²Ú¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÅ¹¹½¤¨¡£
¡½¡½¼Â¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤³¤ÏÀîºê¤Ç¤â»º¶ÈÆ»Ï©¤Ë¶á¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤·¤ç¡£Ãë»þ¤Ïºî¶ÈÉþ¤ÇÆ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Í¡£
¡½¡½ÁáÂ®¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¢ö¡Á¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥ó¡Ë
Âí¡¡¤¤¤¤¤Í¤¨¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤ÈÌÄ¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¥¿¥¤¥×¤ÎÎë¡£¤³¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤È¤Ê¤ó¤«Ê¢¤¬¸º¤ë¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢8¿ÍÍÑ¤ÎÄ¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤À¤è¡£ÄÁ¤·¤¤¡£
¡½¡½¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤³¤ÎÀÖÃÏ¤ËÇò¤ÎÊ¸»ú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÉÊ½ñ¤¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡Ê800±ß¡Ë¤È¥µ¥ó¥Þ¡¼¥á¥ó¡Ê830±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
Å¹¼ç¤ÎµÜÍ¦ºî¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢µÜ¤µ¤ó¡Ë¡¡¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡£
Âí¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¥µ¥ó¥Þ¡¼¥á¥ó¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ¤µ¤ó¡¡¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï¤â¤ä¤·¥á¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥ó¥Þ¡¼¥á¥ó¤Ï¤â¤ä¤·¡¢ÇòºÚ¡¢¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥µ¥ó¥Þ¡¼¥á¥ó¤ÈÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¡Ê830±ß¡Ë¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
µÜ¤µ¤ó¡¡¥µ¥ó¥Þ¡¼¥á¥ó¤Ï¤¢¤ó¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤ËßÖ¤á¤¿ÌîºÚ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¢¤ì¡©¡¡Ã¸¡¹¥á¥ó¡Ê780±ß¡Ë¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»ú¤ò½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÉáÄÌ¤ÏÃ´¡¹ÌÍ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜ¤µ¤ó¡¡¤¢¤¢¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤ÎÁ°¤ËÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å¹¤Î¸®Àè¤Ë¡Ö¤Á¤å¡¼¤«¡×¤Ã¤ÆÊ¿²¾Ì¾¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÁ°¤Î¿Í¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤´¼ç¿Í¤Ï2ÂåÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ¤µ¤ó¡¡¼Â¤Ï»ÐÉ×ÉØ¤¬1970Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¤ËÅ¹¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÐÉ×ÉØ¤¬ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÅ¹¤ò½Ð¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤¬¤³¤ÎÅ¹¤ò·Ñ¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬91Ç¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡¢¥µ¥ó¥Þ¡¼¥á¥ó¡¢Ã¸¡¹¥á¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤ó¤ÇÃ¸¡¹¥á¥ó¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½ËÍ¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ç¡ª
Âí¡¡¤¨¤Ã¡©¡¡ÌÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©
¡½¡½¤Ï¤¤¡£¥ß¥«¥ï¥ä¤µ¤ó¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜ¤µ¤ó¡¡¤¦¤Á¤ÎÃ¸¡¹¥á¥ó¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¿¿¤óÃæ¤ËÆù¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Íñ¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÅâ¿É»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âí¡¡¤Ï¤¤¡£Àîºê¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
µÜ¤µ¤ó¡¡¤Ç¤Ï¾¯¡¹¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½Âí¤µ¤ó¡ª¡¡¾×·â¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó¥¹¡¼¥×Ã±ÉÊ¡Ê550±ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Âí¡¡Íñ¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ì£¤Î¥¹¡¼¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢550±ß¤È¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÎÌ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©
µÜ¤µ¤ó¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤ä¤·¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ë¥é¡¢ºÙÀÚ¤ê¤ÎÆÚÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¾ßÌýÌ£¤Ç¡¢¤È¤í¤ß¤Ï¶¯¤á¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤òÍê¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÇùÁ³¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ÎÌ£¤¬¤³¤ì¤À¤è¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡ª
¡½¡½Âí¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ë¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Î¶ñ¸½²½¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤Ç¡¢Ã¸¡¹¥á¥ó¤Ï¿É¤µ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤â¤¦¤Þ¤¤¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¾È½¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤â¤Ò¤È¸ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ......¡£¤³¤ì¤â¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤¤á¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ºÇ¶á¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ã¤Æ¥È¥í¥È¥íÍñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¾åÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ£¡£ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤â´®Ç½
¡½¡½ËÍ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤âÃ¸¡¹¥á¥ó¤â¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤â¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¸á¸å¤Î»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Î°Â¿´´¶¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¡Ö¡Ø¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÂí
¡½¡½Âí¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÌÍÎà¡Ü350±ß¤Ç¥é¥¤¥¹¤Èñ»Ò¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡Ã±ÉÊ¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡£
¡½¡½¤¢¤È¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÆùÂçÀ¹¤ê200±ßÁý¤·¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤´ÈÓÂçÀ¹¤ê¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤±¤ÉÆùÂçÀ¹¤ê¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ¤µ¤ó¡¡¤¦¤Á¤ÏÀÎ¤«¤éÏ«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¤Å¹¤À¤«¤é¡¢Æù·Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤è¤¯½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÆù¤òÂçÀ¹¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÆþ¤ì¤È¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Á¤Î¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¡£
µÜ¤µ¤ó¡¡ÎÙ¤Î¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤è¤¯Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡¤¢¤¢¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Àè¤ËÁ¬Åò¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é±ü¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤«¤Ç¤¹¤«¡©¡¡±ü¤µ¤ó¤ÎÈ±¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤Æ¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¡×¤Ã¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
µÜ¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ç¤â¡¢Á¬Åò¤ÎÎÙ¤Ë¤³¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜ¤µ¤ó¡¡¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Ï¡¢¸á¸å¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á¬Åò¤¬3»þ¤«¤é³«¤¯¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï4»þÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡ÖÁá¤¯¥Ó¡¼¥ë°û¤Þ¤»¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜ¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âí¡¡ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
Å¹¼ç¤ÎµÜÍ¦ºî¤µ¤ó¤È
