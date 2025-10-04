「日本の実力は圧倒的だ」「技術とスキルの差はあまりにも大きい」ニュージーランドの母国メディアが船越ジャパンの強さに脱帽！「一流レベルの相手に対抗できなかった」【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地10月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦した。
立ち上がりから積極的に攻撃に出た日本は、22分に小倉幸成の強烈ミドルで先制すると、64分には相手のオウンゴールで追加点を奪取。さらに82分には、途中出場の石井久継が巧みな個人技からネットを揺らして、３−０の完勝。３連勝でグループステージ首位突破を決めた。
一方、最終節まで決勝トーナメント進出の可能性があったニュージーランドは、日本に敗れて最下位となり、GS敗退が決定した。
この結果を受けてニュージーランドメディア『Stuff』は、「ニュージーランドは日本に大敗。グループAの終盤のドラマにより、U-20ワールドカップから敗退した」と報じた。
また、船越ジャパンの強さには脱帽。日本戦を振り返りつつ、次のように伝えている。
「ニュージーランドは、一流レベルの日本に対抗する手段がなかった。相手が大幅なメンバー変更を行ない主力選手を温存していたにもかかわらず、技術とスキルの差はあまりにも大きかった。日本の組織的な守備を崩すのは困難であり、攻撃の推進力は中盤でしばしば途絶えた。日本の実力は圧倒的だ。若きサムライブルーはグループステージを３戦全勝で終え、優勝への大きな野望を胸に抱いている」
勢いに乗る日本は、決勝トーナメントでどんな戦いを見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
