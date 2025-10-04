日本で実写化するとしたら「シンデレラ」を演じてほしい俳優ランキング！ 「橋本環奈」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「ディズニープリンセスの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「日本で実写化するとしたら『シンデレラ』を演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
『シンデレラ』は1950年に公開されたアニメーション映画。主人公のシンデレラは魔法によって美しいドレス姿に変身し、王子と運命的な出会いを果たします。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、橋本環奈さんでした。
現在26歳の橋本さんは、2023年にドラマ『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）に出演。同作では主演として“ド貧乏シンデレラ”の羽田綾華役を演じ、美しいウエディングドレス姿を披露しました。
回答者からは、「可愛すぎるからドレス似合いそう」（20代女性／広島県）、「以前違うドラマでウェディングドレスを来ていた時にとても似合っていた。また演技力が高く実写化映画によく出ている」（20代女性／神奈川県）、「美貌と透明感が似合いそう」（40代男性／福岡県）などの声が集まりました。
1位は、北川景子さんでした。
現在39歳の北川さんは、2003年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）に出演。その後は俳優としての才能を開花させ、数々の作品で主演を務めています。2020年の実写映画『約束のネバーランド』では、主人公たちを追い詰める孤児院のママ・イザベラ役を演じました。
回答者からは、「美人顔で、貧相な服も舞踏会でのドレスも着こなすスタイルの良さがシンデレラに合っていると思うからです」（40代女性／京都府）、「圧倒的綺麗で、王道な美しさ」（10代女性／鳥取県）、「凛としたイメージがあるので、貧しい役も華やかな姿もどちらもできそうだから」（50代女性／愛知県）、「気品溢れる感じがドレスを着た時により引き立ちそう」（20代女性／福岡県）といったコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
