「一気に後輩の顔に」二宮和也、堂本剛とのラブラブショット公開「顔の温度差」「めっちゃ懐いてる」
俳優の二宮和也さんは10月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。DOMOTO（旧・KinKi Kids）の堂本剛さんとのラブラブショットを披露しました。
【写真】二宮和也＆堂本剛のラブラブショット
実は、同日に二宮さんはファンミーティングを開催しており、前日の夜中に堂本さんに来てくれるように頼んだところ、堂本さんが足を運んでくれたようです。「何より、本当に来て下さって愛感じてます お忙しい中本当にありがとうございます！」と感謝を伝えています。
ファンからは、「やっぱり先輩方を前にすると一気に後輩の顔になりますね」「腕しっかりホールドしてる笑」「顔の温度差」「か、か、か、かわいすぎますぅ、、、」「めっちゃ懐いてる」「ほんと剛くんのこと昔から好きだよねぇ笑」「一方通行感が面白すぎます！」「そんなにベッタリされたら 剛くんが溶けちゃいそうだわ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】二宮和也＆堂本剛のラブラブショット
「腕しっかりホールドしてる笑」二宮さんは「今度一緒に何かやらせて頂きたい。貴方様の事をかなり知っている人間ですからね。おねがいします」とつづり、1枚の写真を投稿。二宮さんが堂本さんの肩に顔を寄せたラブラブショットです。二宮さんは、目をつぶって甘えているよう。2人の仲の良さが伝わってきます。
ファンからは、「やっぱり先輩方を前にすると一気に後輩の顔になりますね」「腕しっかりホールドしてる笑」「顔の温度差」「か、か、か、かわいすぎますぅ、、、」「めっちゃ懐いてる」「ほんと剛くんのこと昔から好きだよねぇ笑」「一方通行感が面白すぎます！」「そんなにベッタリされたら 剛くんが溶けちゃいそうだわ」と、絶賛の声が集まりました。
自身のファンミ終了を報告二宮さんは、同日の別の投稿では「showcaseが全公演終了しました！」と、同イベントが終了したことを報告しています。ファンからは、「完走おめでとうございます！」「こんなに楽しいんですね！！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)