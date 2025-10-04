三上悠亜、“超ミニ”マリンルックで美太もも全開「スタイル良すぎ」「セクシー」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/04】タレントの三上悠亜が3日、自身のInstagramを更新。マリンルックで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、圧巻美脚際立つ“超ミニ”ショーパン姿
三上は「2026年のカレンダー撮影でした」とつづり、カレンダー撮影時のオフショット動画を公開。セーラー服風のミニ丈の衣装にハイソックスを合わせ、スラリとした美しい脚を大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「セクシーで可愛い」「美脚が際立ってる」「眼福」「カレンダー楽しみ」「無敵の可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
