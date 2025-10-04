103歳の祖母から届いた“生きる楽しみつづった手紙”に24万いいね「健康寿命」「すごすぎる」【ママリ】

健康で長生きする秘訣！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ふた(@kobutakundayo7)さんの投稿です。

ある日、ふたさんのおばあさまから手紙が届きます。その内容が、あまりにもかわいらしいと注目を集めています。それがこちら。

うちの103歳の祖母から手紙が来たんだけど



要約すると

「もう生きてたくはないんだけど、ご飯食べちゃうんだよねー。ご飯おいしい。もう少し涼しくなったら庭の草取りするんだー」



って書いてあってかわいい

おばあさま、すごい！生きる楽しみをちゃんと自分で見つけている姿に、思わず笑顔になってしまいました。103歳という年齢で「ご飯がおいしい」と素直に喜べる事、そして草取りの予定まで立てていることに驚きです。日常の中にある小さな幸せを教えてくれる、103歳のおばあさまからのお手紙、読む人の心をほっこりさせてくれますね。



この投稿には「・ご飯が美味しい ・草取りができる 健康寿命で103歳なの羨ましい」「マジレスするとその歳で食欲あるのは凄すぎる。まだまだ長生き出来るね。」といったリプライがついていました。心温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）