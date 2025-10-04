【レディスプレリュード】テンカジョウは６枠７番 昨年のＪＢＣレディスクラシック覇者アンモシエラは３枠３番 枠順確定
◆第２２回レディスプレリュード・Ｊｐｎ２（１０月７日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にＪＢＣレディスクラシックの優先出走権）
強豪牝馬１２頭が集結した交流重賞の枠順が１０月４日、決まった。
エンプレス杯など重賞３勝のテンカジョウ（牝４歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は６枠７番に決定した。昨年のＪＢＣレディスクラシックの覇者アンモシエラ（牝４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は３枠３番に決まった。
地方馬では、前走でスパーキングレディーＣを制したフェブランシェ（牝５歳、大井・藤田輝信厩舎、父リアルスティール）は８枠１１番となった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ローリエフレイバー（大井）牝４ 野畑 凌 ５５
（２）ラブラブパイロ （大井）牝６ 西 啓太 ５５
（３）アンモシエラ （栗東）牝４ 横山 武史 ５７
（４）タクシンイメル （栗東）牝４ 高倉 稜 ５５
（５）シトラルテミニ （浦和）牝４ 矢野 貴之 ５５
（６）アンティキティラ （高知）牝６ 多田羅誠也 ５５
（７）テンカジョウ （栗東）牝４ 松山 弘平 ５６
（８）ベルグラシアス （大井）牝３ 町田 直希 ５３
（９）マテリアルガール （浦和）牝５ 山中 悠希 ５５
（１０）バスタードサフラン（栗東）牝４ 酒井 学 ５５
（１１）フェブランシェ （大井）牝５ 吉原 寛人 ５５
（１２）ビヨンドザヴァレー（栗東）牝５ 菱田 裕二 ５５
※栗東はＪＲＡ所属。