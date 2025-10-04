名門ブランドの発展と衰退

本稿執筆時点で、『パッカード（Packard）』の名が自動車業界から消えてから60年以上が経過し、新車販売が終了してからはさらに長い年月が流れている。

クラシックカーに特別な関心がない限り、その名を聞いたことがなくても当然だろう。しかしかつては、米国を代表する名門ブランドの1つだった。同時代のピアレスとピアース・アローといった、同じく頭文字に「P」を冠するブランドと並び称されたのだ。



1940年式 パッカード・カスタム・スーパーエイト・ワンエイティ・スポーツセダン――2021年RMサザビーズにて28万ドルで落札

さらに、パッカードは車内にエアコンを搭載するなど革新性で有名だった。だからこそ、その没落は一層哀れに思え、惜しまれるところである。偉大な名を少しでも長く記憶に留めるため、年代順にパッカードの物語を紹介しよう。

パッカード兄弟

ジェームズ・ウォード・パッカード（1863-1928年）とその兄ウィリアム・ダウド・パッカード（1863-1923年）は、1890年に自分たちの名前を冠する電気器具会社を設立した。自動車業界に進出したのは、8年後にジェームズがウィントン車を購入し、その信頼性の低さに不満を抱いたことがきっかけだった。彼がアレクサンダー・ウィントン（1860-1932年）に不満を訴えたところ、ウィントンは「もっと良いクルマを作れると思うなら、自分で作ってみろ」と挑発したと言われている。

パッカード兄弟の妹、アラスカ（1868-1934年）は、この事業にはまったく関与していなかったが、1920年代に女性として初めてFBIの特別捜査官として採用されたことを付け加えておこう。



左がジェームズ・ウォード・パッカード、右がウィリアム・ダウド・パッカード

パッカードの単気筒車

パッカード初の自動車は、1899年に登場した。2.3Lの単気筒エンジンの上に乗員が座る2人乗りで、わずか5台しか生産されなかった。初めて顧客に売れたのは5台目の車両だった。ジョージ・カーカムというビジネスマンが1900年1月に購入後、自宅から歩いてすぐのオハイオ州ウォーレンの工場まで引き取りに行った。

その後、モデルB、C、Fと呼ばれる単気筒車が少数生産された。最後の『モデルF』はより大型の3.0Lエンジンを搭載し、2速ではなく3速トランスミッションを備え、1903年まで生産された。同年、モデルFは米国本土を横断する大陸横断走行を成し遂げた史上2台目の自動車となり、またシエラネバダ山脈経由でこれを達成した初の自動車となった。



パッカード・モデルA

パッカード・モデルG

パッカードは後に多気筒車で名声を博すことになるが、単気筒以外のエンジンを導入するまでには3年を要した。1902年に『モデルG』向けに開発されたのは強力な6.0L 2気筒エンジンであり、その数少ない購入者の1人は、スタンダード・オイル社の共同創業者でJ・D・ロックフェラーの弟である大富豪ウィリアム・ロックフェラー・ジュニア（1841-1922年）とされている。

パッカードはまもなく単気筒・2気筒の過渡期を脱した。モデルGはパッカード唯一の2気筒車（ただし、トラックにも使用された）であり、エンジンが座席下に搭載された最後のモデルでもあった。



パッカード・モデルG

パッカードの4気筒車

1903年（ウォーレンからデトロイトへ本社を移転した年）から1912年にかけて、すべてのモデルにフロントマウントの4気筒エンジンが搭載された。その排気量は年を追うごとに4.0Lから7.1Lへと徐々に大排気量化した。

高級路線を追求し、かなりのコストをかけて開発されていたが、この時期のパッカードは高性能車にも手を伸ばしていた。1904年の年初、モデルKをベースとする軽量かつ驚くほど空力性能に優れた『グレイウルフ』と呼ばれる派生モデルが、デイトナビーチにおいて1km走行で76.04mph（約122.3km/h）、1マイル走行で77.58mph（約124.8km/h）という速度記録を残した。



1908年 パッカード・モデル30

パッカードは広告資料でこれらを世界記録だと豪語したが、当時の公式陸上速度記録は83.46mph（約134.3km/h）であり、数週間後には91.37mph（約147.0km/h）に更新されることになる。

パッカードの6気筒車

パッカードが10年近く4気筒エンジンに固執している間、フォードやオールズモビル、ロールス・ロイスといった他社は次々と6気筒エンジンを導入していった。パッカードが追従したのは1912年。その後3世代にわたり『シックス』の通称で知られる多数のモデルを生産した。最初の6気筒エンジンは8.6Lで、後に6.8Lとなり、Tヘッド（シリンダーの両側に吸気・排気バルブを配置）を採用。ブロックは3つの鋳造部品で構成され、2気筒ずつ配置された。

当時としては十分優れた設計だったが、パッカードは1914年にまったく異なる設計へ変更した。新型エンジンでは3気筒ブロックを2基組み合わせ、Lヘッド（吸気・排気バルブを同じ側に配置）を採用。これにより前モデルより軽量化、効率化、低コスト化を実現した。



1912年 パッカード・モデル1-48カスタム・ランナバウト

パッカード・ツインシックス

パッカードはV12エンジンを発明したわけではない（1904年に英国のパトニー・モーター・ワークスが発明した）が、量産車に搭載したのは同社が最初だった。6.9Lの『ツインシックス』は1915年に登場し、一時的に他の米国メーカーの注目を集めた。その後しばらくV12は影をひそめ、再び日の目を見るのは1930年代に入ってからとなる。

ツインシックス発表から2年後、ニューヨーク自動車ショーでは16台ものV12エンジン搭載車が展示された。しかし、1923年の同イベントではパッカードが1台展示しただけで、それもすぐに姿を消してしまった。



パッカード・ツインシックス

ツァーリのツインシックス

最も奇妙なツインシックス、そしておそらくパッカードの歴史上最も異色なクルマは、ロシア最後の皇帝ニコライ2世が所有した1台だ。ほぼ標準仕様だったが、後輪がなく、代わりに大型の履帯付きの台車が装着されていた。いわゆる半装軌車だ。これにより軟弱な地面や荒れた路面（特に冬のロシアの雪道）で圧倒的なトラクションを発揮した。

こうした構造は、発明者であるフランス人技師アドルフ・ケグレス（1879-1943年）の名を取って「ケグレス式履帯（Kegresse track）」とも呼ばれる。彼は皇帝に雇われ、皇室ガレージの他の車両にも改造を施していた。



後輪の代わりに履帯を装着し、半装軌車となったニコライ2世のツインシックス

世界最速の自動車

ツインシックスに加え、パッカードは2台のV12レーシングカーを開発した。これらはエンジン排気量（立方インチ）が著しく異なることから、それぞれ『299』と『905』と呼ばれた（4.9Lと14.8L）。1919年、299はインディアナポリス500レースを完走した唯一のV12エンジン車となった。翌年、デンマークのフェヌー島海岸での速度試験中にエンジン火災が発生したが、マリア・アントニエッタ・アヴァンツォ男爵夫人（1889-1977年）が機転を利かせて海へと走らせたため、破壊を免れた。

1919年2月、ラルフ・デパルマ（1882-1956年）は905を駆り、1マイル区間を149.88mph（約241.2km/h）で走破した。しかし、これは陸上速度記録として認定されなかった。当時の記録認定ルールでは、1時間以内にコースを往復走行する必要があったが、デパルマはこれを満たさなかったからだ。ただ、当時の公式記録は124.09mph（約199.7km/h）にとどまっており、1925年まで150mphを超えなかったため、 905が当時世界最速の自動車だったと言っても過言ではない。



パッカード905

大統領のツインシックス

ニコライ皇帝が所有していたものとは異なり、こちらのツインシックスは4輪という点で一般的だが、知名度ははるかに高い。1921年3月、この車両は米国大統領（ウォーレン・G・ハーディング）を就任式に運んだ史上初の自動車となった。それまでは馬車がその役目を担っていた。

ハーディング自身もホワイトハウスも、この車両を所有していたわけではない。提供したのは共和党全国委員会であり、当時の報道はこれを「就任式における大統領の移動手段としての馬車の終焉を告げる鐘」と評した。



第29代大統領ウォーレン・G・ハーディング

パッカード・エイト

V12エンジンが米国で一時的に敬遠される中、メーカーは高級車に最適なユニットとして直列8気筒を選んだ。1924年に登場したパッカード初の直8モデルは『ストレートエイト』と呼ばれ、従来のツインシックスよりややストレートな名称だった。

後に他の名称も使われたが、いずれにせよエイトはツインシックスに代わってパッカードの最上位モデルとなった。1936年に生産終了するまでの間、シンクロメッシュ式トランスミッション、複数のボディタイプやエンジン排気量、そしてダッシュボードのレバーで減衰力を調節できるショックアブソーバー（これは非常に先進的なアイデアだった）が採用された。



1934年 パッカード・スーパーエイト

パッカード・ライトエイト

大恐慌の最中、パッカードは1932年に低価格モデルとして『ライトエイト』を導入した。すでに定着していた直列エンジンを搭載したが、他のエイトモデルより小型軽量だった。

しかし、この試みは失敗に終わり、わずか1年で市場から撤退した。その理由として、経済力が以前より乏しくなった既存のパッカードの顧客を引き付けたため、競合他社ではなく他のエイトの販売を奪ったという説があるが、この説は議論の余地がある。



パッカード・ライトエイト

パッカード・トゥエルブ

1930年代初頭、V12エンジンが米国メーカーの間で再び流行した。パッカードは、もともと高性能な前輪駆動のプロトタイプ向けにV12を設計したが、その計画が中止になると、新モデルに流用した。当初はツインシックスと呼ばれたが、生産2年目の1933年に『トゥエルブ』と改名された。

トゥエルブはプロトタイプよりはるかに重かったため、十分な性能を得るにはエンジン排気量を当初の6.2Lから7.3Lに増やす必要があった。1935年にはさらに7.8L（最高出力180ps）に拡大され、その後4年間はこの排気量が維持された。



1934年 パッカード・トゥエルブ・スポーツクーペ（ルバロンボディ）

同じく1935年、ルーズベルト大統領は外交上の便宜を図るため、ソ連のスターリンにトゥエルブを贈呈した。スターリンは自動車全般、特にパッカード車を好み、以前にはツインシックスを所有していたため、このクルマを大変気に入ったようだ。皮肉なことに、彼は共産主義の指導者でありながら米国資本主義の産物をむしろ賞賛しており、第二次世界大戦中、飛行機で移動する際は貸与法に基づきソ連に供給されたダグラスC-47輸送機のような米国機を好んだ。ソ連でライセンス生産された同型機を信用していなかったのである。

パッカード・ワン・トゥエンティ

ライトエイトの失敗後、パッカードは新たなエントリーモデル開発で遥かに優れた成果を上げた。1935年に登場した『ワン・トゥエンティ』は、120インチのホイールベースに由来する名称で、パッカード基準では低価格ながら、独立式フロントサスペンションを採用するなど先進的な設計であり、極めて頑丈に作られていた。このモデルは大恐慌時代のパッカードを救った一方で、高級なブランドイメージを損なってしまい、最終的には会社に打撃を与える結果となった。

ワン・トゥエンティはパッカード基準では大衆車だったが、購入者の中にはベルギーのレオポルド3世もいた。スイスでの家族旅行中、レオポルドを乗せたクルマがルツェルン湖付近で道路から外れてしまった。車内に残ったレオポルドは負傷したが命に別状はなく、80歳まで生きた。しかし、車外に投げ出された妻アストリッド王妃は29歳で亡くなった。



1936年 インディ500のペースカーを務めるパッカード・ワン・トゥエンティ

パッカード・シックス

1936年に登場した3代目にして最後のシックス（一時的にワン・テンとも呼ばれた）は、ワン・トゥエンティの成功を受けて開発されたモデルであり、約10年ぶりの直列6気筒エンジン搭載車であった。1912年に登場した同社初の6気筒車が、富裕層のみが享受できる高級車だったのに対し、この新型3.9Lエンジンは正反対で、可能な限り多くの新規顧客を獲得しようという狙いがあった。

この戦略は成功した。初年度だけで6万5000台以上を売り上げ、これまでの記録をすべて塗り替えたのだ。



パッカード・シックス

パッカード・カスタム・スーパーエイト・ワン・エイティ

1940年から1942年までのモデルイヤーのみ生産されたカスタム・スーパーエイトは、トゥエルブの後継となるパッカードの最上級モデルだった。5.8L直列エンジンは当時米国で入手可能な同型エンジン中最強とされ、約160psの出力を誇った。

このモデルは最新技術を満載していた。特に注目すべきは、量産車として初めてエアコンを装備した点だ。ただし、当時のエアコンはトランクの大半を占めるほど巨大だった。また、パワーウィンドウも初採用で、オーバードライブ（当初はエコノドライブ、後にエアロドライブと命名）や電磁クラッチも搭載されていた。この電磁クラッチにより、トランスミッションは自動変速機のように感じられたが、現代的な表現で言えば（やや不正確ではあるが）クラッチレス・マニュアルと呼ぶべきものだった。



1941年 パッカード・カスタム・スーパーエイト・ワン・エイティ

（翻訳者注：この記事は「後編」へと続きます。）