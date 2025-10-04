ＴＢＳ系「ひるおび！」が３日放送され、翌日に投開票を控えた自民党総裁選について取り上げた。

この日は、同局の担当記者による、各陣営の前日の夜から投票直前までの動きを伝えた。小林鷹之氏の陣営は「議員への電話かけ、昼は決起集会でカツカレー」を食べると説明されると、ＭＣの恵俊彰は「カツカレーってさあ。去年、加藤勝信さんがカレー食べてさあ。確か数字が…５人足りなかったっていう」と今回、小泉進次觔氏の選対本部長を務める加藤氏の昨年の総裁選に出馬した際の話題に触れた。

加藤氏の陣営は昨年、選挙当日に推薦人２０人が揃って行った「出陣の会」で全員でゲンを担いで、カツカレーを食べたが、ふたを開けてみたら、加藤氏に投票したのは自身を含めて１６票。番組は「もしかした推薦人の中から５人が引き剥がされたカツカレー事件として言われています」と紹介した。

恵が「犯人探さなきゃだよ。千矢子さん、こういうこともあるんですね？」と尋ねると、毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子氏は「２０１８年の総裁選もありましたね。安倍陣営のカツカレーを食い逃げした人が５、６人でしたかね。結構高いカツカレーでお食べになるので、安倍さんのとき３０００円以上のカツカレーだったと記憶してしてますけど」と安倍晋三元首相の陣営でも起きたと証言。「毎回、カツカレー食い逃げ事件は話題になります」と今後も起こりえるとした。