【UEFAヨーロッパリーグ】ヘンク0−1フェレンツヴァーロシ（日本時間10月3日／セゲカ・アレーナ）

【映像】爆速ドリブル＆守備2枚抜きカットインシュート

日本代表のスピードスターが持ち味を発揮した。ヘンクに所属する伊東純也が切れ味鋭いドリブル突破からシュートを放つと、スタジアムは大きな盛り上がりを見せた。

日本時間3日、ヘンクはUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節でフェレンツヴァーロシと対戦。前節は出番がなかった伊東が初先発を果たすと、ホームのセゲカ・アレーナに詰めかけたサポーターを湧かせるプレーを見せつけた。

注目のシーンは0-1で迎えた62分、ヘンクが自陣の組み立てから左サイドでMFパトリック・フロショフスキーがボールを持つと、背番号10が加速をスタートした。

左サイドのライン際にふわりとしたパスが送られると、伊東は持ち前のスピードで一気に相手の裏を取ってグングン加速していく。そして、そのままボックス内に侵入すると、対峙するDFステファン・ガーテンマンと、斜め後方から追いついてきたMFアレク・トートの間を切り裂くようにカットイン。鋭く横切ってからすぐさま右足を振り抜いてシュートを放った。

ボールはゴール右隅へと向かったものの、これが相手DFイブラヒム・シセの胸に当たってコースが変わりゴール中央左方向へ。同点かと思われたものの、横っ飛びしていたGKデネス・ディブシュが伸ばした足にかろうじて挟まり、ヘンクの同点弾とはならなかった。しかし、伊東にゴールを強襲されたデネスは愕然とした表情をみせていた。

このシーンには日本のファンもSNSなどで「惜しい…」ともらしていたが、現地で見守ったファンは熱狂。伊東がボールを持って加速すると一気に歓声を送り、惜しくもゴールとはならなかったシュートの後も、場内は興奮冷めやらぬ様子で熱気を帯びていた。

伊東はこの日、65分に交代。チームも1点が遠く、第2節にして初黒星を喫した。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）