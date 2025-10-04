TBS『オールスター感謝祭′25秋』出演者発表 恒例「赤坂ミニマラソン」はパリ五輪入賞・赤崎暁と対決
きょう4日に5時間半にわたって生放送されるTBSの大型特番『オールスター感謝祭’25秋』（後6：30）の出演者が発表された。一覧は以下の通り。
【写真】楽しそう！前回の『オールスター感謝祭』秘蔵カット
注目は、この秋スタートのドラマ出演者たちが多数登場。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、、中条あやみ、サーヤ（ラランド）が参戦。
また、恒例「赤坂ミニマラソン」には、超人気アイドル＆アーティスト参戦し、パリ五輪入賞・赤崎暁と対決する。
ほか極限の緊張感の中で矢を射る「プレッシャーアーチェリー」、新企画「チームの絆でカップイン！赤坂5丁目コロコロチャレンジ」、超豪華メンバーのチームワークが試される新競技！VS世界陸上チーム、大好評の新企画「爆走フリースロー」など企画めじろ押しで送る。
■『オールスター感謝祭’25秋 出演者』
青木マッチョ（かけおち）
赤崎暁（※崎＝たつさき）
あの
荒川（エルフ）
アンミカ
五百城茉央（乃木坂46）
伊沢拓司
石井（さや香）
一ノ瀬美空（乃木坂46）
井戸田潤（スピードワゴン）
岩本理瑚（僕が見たかった青空）
EIKI（MAZZEL）
エース（バッテリィズ）
おいでやす小田
大野紘乃（MROアナウンサー）
小野友樹
おばたのお兄さん
尾身智志（ラパルフェ）
柿谷曜一朗
雅久（aoen）
風見和香（私立恵比寿中学）
かずや（ザ・たっち）
かなで（3時のヒロイン）
金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）
金田朋子
夏帆
神山智洋（WEST.）
川栄李奈
川島明（麒麟）
神田愛花
ギャビー
ギャル曽根
キンタロー。
国本梨紗
小泉孝太郎
小島よしお
小森隼（GENERATIONS）
サーヤ（ラランド）
坂下真心（NMB48）
佐々木隆史（エバース）
篠栗たかし（エイトブリッジ）
佐野勇斗（M!LK）
澤部佑（ハライチ）
三遊亭遊子
寺家（バッテリィズ）
ジャンボたかお（レインボー）
ショーゴ（東京ホテイソン）
白濱亜嵐（GENERATIONS）
すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
菅田琳寧（B＆ZAI）
せいや（霜降り明星）
関太（タイムマシーン3号）
粗品（霜降り明星）
曽野舜太（M!LK）
ソンミン（CRAVITY）
TAIGA
高山璃子
たくや（ザ・たっち）
竹内涼真
たける（東京ホテイソン）
田島直弥（アイデンティティ）
田村友里（RCCアナウンサー）
チャンカワイ（Wエンジン）
鄭大世
津田篤宏（ダイアン）
椿泰我（IMP.）
妻夫木聡
都留拓也（ラパルフェ）
トランプマン
トランプマンX
中条あやみ
中務裕太（GENERATIONS）
中西茂樹（なすなかにし）
中間淳太（WEST.）
中村蒼
那須晃行（なすなかにし）
ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）
新山（さや香）
西川きよし
ニッチロー
布川ひろき（トム・ブラウン）
猫ひろし
野田クリスタル（マヂカルラブリー）
ノッチ（デンジャラス）
信子（ぱーてぃーちゃん）
野呂佳代
長谷川雅紀（錦鯉）
原晋
ハリー杉山
波瑠
はる（エルフ）
ヒコロヒー
ひょっこりはん
福田麻貴（3時のヒロイン）
福部真子
ふくらP
藤井菜々子
藤寺美徳
別府ともひこ（エイトブリッジ）
細川愛倫
町田和樹（エバース）
松岡葵（KUTVアナウンサー）
松島愛空
松丸亮吾
松本若菜
見浦彰彦（アイデンティティ）
三浦龍司
Mr.シャチホコ
水谷隼
みちお（トム・ブラウン）
緑川静香
向井康二（Snow Man）
村上（マヂカルラブリー）
村竹ラシッド
目黒蓮（Snow Man）
基俊介（IMP.）
森香澄
森渉
森脇健児
やす子
山崎弘也（アンタッチャブル）
山本浩司（タイムマシーン3号）
ゆうちゃみ
ゆめっち（3時のヒロイン）
若林時英
渡辺隆（錦鯉）
ワタリ119
※50音順
※出演者は変更になる場合あり
【写真】楽しそう！前回の『オールスター感謝祭』秘蔵カット
注目は、この秋スタートのドラマ出演者たちが多数登場。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、、中条あやみ、サーヤ（ラランド）が参戦。
ほか極限の緊張感の中で矢を射る「プレッシャーアーチェリー」、新企画「チームの絆でカップイン！赤坂5丁目コロコロチャレンジ」、超豪華メンバーのチームワークが試される新競技！VS世界陸上チーム、大好評の新企画「爆走フリースロー」など企画めじろ押しで送る。
■『オールスター感謝祭’25秋 出演者』
青木マッチョ（かけおち）
赤崎暁（※崎＝たつさき）
あの
荒川（エルフ）
アンミカ
五百城茉央（乃木坂46）
伊沢拓司
石井（さや香）
一ノ瀬美空（乃木坂46）
井戸田潤（スピードワゴン）
岩本理瑚（僕が見たかった青空）
EIKI（MAZZEL）
エース（バッテリィズ）
おいでやす小田
大野紘乃（MROアナウンサー）
小野友樹
おばたのお兄さん
尾身智志（ラパルフェ）
柿谷曜一朗
雅久（aoen）
風見和香（私立恵比寿中学）
かずや（ザ・たっち）
かなで（3時のヒロイン）
金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）
金田朋子
夏帆
神山智洋（WEST.）
川栄李奈
川島明（麒麟）
神田愛花
ギャビー
ギャル曽根
キンタロー。
国本梨紗
小泉孝太郎
小島よしお
小森隼（GENERATIONS）
サーヤ（ラランド）
坂下真心（NMB48）
佐々木隆史（エバース）
篠栗たかし（エイトブリッジ）
佐野勇斗（M!LK）
澤部佑（ハライチ）
三遊亭遊子
寺家（バッテリィズ）
ジャンボたかお（レインボー）
ショーゴ（東京ホテイソン）
白濱亜嵐（GENERATIONS）
すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
菅田琳寧（B＆ZAI）
せいや（霜降り明星）
関太（タイムマシーン3号）
粗品（霜降り明星）
曽野舜太（M!LK）
ソンミン（CRAVITY）
TAIGA
高山璃子
たくや（ザ・たっち）
竹内涼真
たける（東京ホテイソン）
田島直弥（アイデンティティ）
田村友里（RCCアナウンサー）
チャンカワイ（Wエンジン）
鄭大世
津田篤宏（ダイアン）
椿泰我（IMP.）
妻夫木聡
都留拓也（ラパルフェ）
トランプマン
トランプマンX
中条あやみ
中務裕太（GENERATIONS）
中西茂樹（なすなかにし）
中間淳太（WEST.）
中村蒼
那須晃行（なすなかにし）
ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）
新山（さや香）
西川きよし
ニッチロー
布川ひろき（トム・ブラウン）
猫ひろし
野田クリスタル（マヂカルラブリー）
ノッチ（デンジャラス）
信子（ぱーてぃーちゃん）
野呂佳代
長谷川雅紀（錦鯉）
原晋
ハリー杉山
波瑠
はる（エルフ）
ヒコロヒー
ひょっこりはん
福田麻貴（3時のヒロイン）
福部真子
ふくらP
藤井菜々子
藤寺美徳
別府ともひこ（エイトブリッジ）
細川愛倫
町田和樹（エバース）
松岡葵（KUTVアナウンサー）
松島愛空
松丸亮吾
松本若菜
見浦彰彦（アイデンティティ）
三浦龍司
Mr.シャチホコ
水谷隼
みちお（トム・ブラウン）
緑川静香
向井康二（Snow Man）
村上（マヂカルラブリー）
村竹ラシッド
目黒蓮（Snow Man）
基俊介（IMP.）
森香澄
森渉
森脇健児
やす子
山崎弘也（アンタッチャブル）
山本浩司（タイムマシーン3号）
ゆうちゃみ
ゆめっち（3時のヒロイン）
若林時英
渡辺隆（錦鯉）
ワタリ119
※50音順
※出演者は変更になる場合あり