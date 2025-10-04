「←枕にされてる猫 枕にしてる猫→」



【写真】視線を右に動かすと…お尻を枕にする猫が！笑

そんなコメントが添えられた2枚の写真が、Xで大きな話題を集めています。写っているのは、姉妹のハチワレ猫「はち」ちゃん（5歳）と、黒猫の「くう」ちゃん（5歳）。ふたりはベッドの上で寝そべっていましたが、その姿がとてもユニークでした。



1枚目には、虚無顔でうっすらと目を開けて横になるはちちゃんの頭から上半身が。2枚目には、はちちゃんの下半身と、そのお尻に顔をのせて寝そべるくうちゃんの姿が写っています。──そう、2枚を横並びにすると、全身ショットのようにつながる仕掛けになっていたのです。



それぞれ異なる表情を見せながらも、寄り添うようにくつろぐ姉妹猫の姿に、4.2万件超の“いいね”が集まりました。「めちゃくちゃ笑いました」「私も枕にされたい」といったコメントが並び、SNSを賑わせています。飼い主のXユーザー・hachi_quuさん（@hachi_quu）に、撮影時の状況を伺いました。



お尻を“まくら”にした衝撃ショットの舞台裏

ーー撮影時の状況について教えてください。



「昼間はいつも寝室のベッドか、リビングのソファで、別々にのんびり寝ていることが多いのですが、この日は珍しく一緒にベッドに寝ていました。でも、最初は離れて寝ていたんです。しばらくして様子を見に行くと、写真のようにはちのお尻を枕にして、くうが寝ていました。くうが、はちを枕にすることはよくありますが、縦に一直線になっているのは珍しいので写真を撮りました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「一直線になっていて、おもしろいのと『かわいいな』とーーくうの方が重いので『はちは重くないかな。大丈夫かな』とも思いました」



ーーこのあとは、どのようになったか教えてください。



「しばらくこのまま寝ていました。はちは、ずっと枕にされてました」



ーーはちちゃん、くうちゃんは普段、どのような様子ですか。



「姉妹猫ですが、はちがお姉ちゃん、くうが妹のような感じです。くうの方が1kg以上大きいのですが、いつもはちを枕にしたり、上に乗ったりしてます。はちは、くうの毛づくろいをしてあげたり、ご飯を横取りされても怒らなかったり、面倒をみているようなところがあります。ただ、べったりと仲良しではなく、基本は別々の場所でのんびりしていることが多いです」



投稿には、姉妹猫の“枕ショット”に笑ったり共感したりする声が数多く寄せられました。



「かわいい」

「ラブラブだ」

「参加した〜い…」

「ねこおしりまくら」

「すごく愛を感じるね」

「私も枕にされたい、枕にしたい」

「それをまた枕にしてる人間がいそう」

「めちゃくちゃ笑いました。枕にされて虚無ってる」

「枕にされてる猫の表情がなんとも言えない顔でかわいい」

「枕にされても嫌な顔ひとつしないのが優しすぎる…。最高の枕ですね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）