【アリ姉とキリギリス妹】「夫婦で乗り越えて！」突然の拒絶に次女ショック＜第25話＞#4コマ母道場

「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。

第25話　気づかないふりしてた



【編集部コメント】

実母さんは自分が感じたことを、しっかりとクルミさんに話します。親は子どもが大切で、子どもが可愛いからこそ、悲しい思いをしてほしくない。それでつい過剰に手を貸してしまうこともあるでしょう。子どもが何歳になっても、その根幹の想いに変わりはありません。ただその結果、子ども自身の乗り越える力を奪ってしまう可能性もあるのです。そう理解していたとしても、「子どもを助ける」塩梅は子育てを何年やっていても難しいのかもしれませんね。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙