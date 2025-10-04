¼ó°ÌÂÇ¼ÔÀäË¾¤â±ÉÍÀ¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë³Î¼Â¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÂ×´§¤Ï¥Ñ¤Îà¥Ó¥Ã¥°3á¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÎÝÎ¨3³ä8Ê¬2ÎÒ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢2°Ì¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î3³ä4Ê¬7ÎÒ¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤È¤â¤Ë1»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÇ»¸ü¤À¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ÏÁªµå´ã¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÊ»¤»»ý¤ÄÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤Î¾Ú¤·¤È¤¤¤¨¤ë¡£²áµî10Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï2015¡Á18Ç¯ÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢19¡¢20Ç¯¶áÆ£·ò²ð¡ÊÅö»þÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢20¡¢21Ç¯µÈÅÄÀµ¾°¡ÊÅö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢23¡¢24Ç¯¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Èà¥Ó¥Ã¥°3á¤¬ÆÈÀê¡£º£µ¨¤ÎÌøÄ®¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î60»Íµå¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÈºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Û¤Ü·èÃå¤·¤¿¡£ËÒ¸¶Âç¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¤È¤·Ž¤ÌøÄ®¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆ±2³ä9Ê¬2ÎÒ¡£ËÒ¸¶Âç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë5Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë·ç¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢ÌøÄ®¤¬¾å²ó¤ë¤Ë¤Ï8ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¤±¤¬¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏMVP¤Ëµ±¤¡¢¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶Âç¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤À¤¬¡¢ÌøÄ®¤âµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡×¤Î·ÏÉè¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£