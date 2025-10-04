原英莉花はエプソン最終戦で今季初の予選落ち 伊藤二花が8位
＜エプソン・ツアー選手権 2日目◇3日◇インディアン・ウェルズGL セレブリティC（カリフォルニア州）◇6626ヤード・パー72＞米国女子下部ツアー最終戦の第2ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。伊藤二花が「67」をマークし、トータル8アンダー・8位タイで決勝ラウンドに進出した。
【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに
現在のポイントランキング4位で来季の米女子ツアー昇格を決めている原英莉花は、4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」と伸ばせず。トータル2アンダーはカットラインに1打足りず、自身18試合目の最終戦で今季初めての予選落ちを喫した。谷田侑里香は「75」と落とし、トータル3オーバーで2日間を終えた。アン・チェン（米国）がトータル12アンダーで単独首位。トータル11アンダー・2位タイにヤナ・ウィルソン、アリス・ホッジ、ソフィア・シューベルト（いずれも米国）が並んでいる。今大会終了後のポイントランキング上位15人にが米女子ツアーメンバー入りを果たし、来季の出場権が与えられる。
