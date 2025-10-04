藤田寛之は「75」で出遅れ ビジェイ・シンらが米シニアで好発進
＜コンステレーション フューリク＆フレンズ 初日◇3日◇ティムクアナCC（フロリダ州）◇7005ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）は第1ラウンドが終了した。今季は米シニアを主戦場にする藤田寛之は1バーディ・4ボギーの「75」と落とし、3オーバー・62位でスタートした。
【現地写真】池に気になる生き物を発見！
大会記録タイの「64」をたたき出したキャメロン・パーシー（オーストラリア）が8アンダー・単独首位。5アンダー・2位にはビジェイ・シン（フィジー）とチャド・キャンベル（米国）が並んでいる。昨年覇者のロッコ・メディエイト（米国）は1オーバー・35位タイ発進とした。賞金総額は210万ドル（約3億1000万円）、優勝者には31万5000ドル（約4650万円）が贈られる。プレーオフシリーズ3試合を含めて、今季は残り5試合。藤田は現在、賞金ランキング62位につけている。
