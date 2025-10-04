西山茉希、次女リクエストの“トトロ”弁当披露「できることならキャラ弁を避けて行きたかった母です」
【モデルプレス＝2025/10/04】モデルの西山茉希が10月3日、自身のInstagramを更新。手作りのキャラ弁を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】西山茉希「再現度すごい」と話題の手作りキャラ弁
西山は「下の子はキャラクター名を伝えて来るお弁当リクエスト」とつづり、「今回の希望はトトロ」だったと明かした。トトロの顔をメインに、ミートソース風そぼろや甘口炒り卵、ミニトマトなどが彩りよく詰められたお弁当の写真を披露した。また、「いつか伝えよう、『できることならキャラ弁を避けて行きたかった母です』と」と弁当作りの本音をユーモアたっぷりに語っている。
この投稿に、ファンからは「トトロの再現度すごい」「お弁当のクオリティ高い」「愛情たっぷり」「お子さん喜びそう」「キャラ弁作りお疲れ様です」「発想が面白い」といったコメントが寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西山茉希「再現度すごい」と話題の手作りキャラ弁
◆西山茉希、次女のための“トトロ弁当”を公開
西山は「下の子はキャラクター名を伝えて来るお弁当リクエスト」とつづり、「今回の希望はトトロ」だったと明かした。トトロの顔をメインに、ミートソース風そぼろや甘口炒り卵、ミニトマトなどが彩りよく詰められたお弁当の写真を披露した。また、「いつか伝えよう、『できることならキャラ弁を避けて行きたかった母です』と」と弁当作りの本音をユーモアたっぷりに語っている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「トトロの再現度すごい」「お弁当のクオリティ高い」「愛情たっぷり」「お子さん喜びそう」「キャラ弁作りお疲れ様です」「発想が面白い」といったコメントが寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】