歌手・宇多田ヒカル（４２）の最新ショットにフォロワーが沸いた。

４日にインスタグラムを更新し、「今あんまりカチッとした服着たくないな〜、癒されたい、って思ってたから気分にぴったりなお洋服着れて、素敵な再会も出会いもあって最高でした。ありがとうございました！」とつづる。ファッショブランド「Ａｃｎｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ」のコーデを紹介した。

グレーのフーディーからチェックシャツをチラ見せ。ワイドデニムでとことんカジュアルに仕上げた。

様々な言語でコメントが寄せられ「すてき！Ｈｉｋｋｉにとっても似合ってます」「眉毛、好きです」「きゃあああああああああ。なんという可愛いさ」「こんな可愛いセルフィーで目が覚めた」「オーマイガー」「あなたはいつも私を驚かせる」「ナチュラルでスポーティーな装いがお似合いですね」「まじでかわいい」「どタイプの装い」「やばいなこんなに可愛いとは」「大人カジュアルでおしゃれ〜」「歳を重ねるごとに綺麗になっている」と大反響だ。

また「お母さんに更に似てきましたね」「当たり前だけどお母さんに似てますよね」「お母さんかと思いました」という声も多数集まった。