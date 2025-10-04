◆米女子プロゴルフツアー ロッテ選手権 第３日（３日、米ハワイ州ホアカレイＣＣ＝６５６６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、２位で出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算１３アンダーの単独トップに浮上。８月のポートランド・クラシックに続くツアー２勝目に王手をかけた。

ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「風もあって、ピンも振ってあってタフな一日だったけど、今日もアンダーで回れて良かった」と振り返った。最終日へ「全ショット、全パットを大事にしていきたい。自分らしく、岩井明愛らしく、アグレッシブなプレーで頑張ります」と笑顔で意気込みを語った。

１５位から出た勝みなみ（明治安田）は７バーディー、１ボギーの６６と伸ばして１２アンダーとし、首位と１打差２位に順位を上げた。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７１で１１アンダーの１０位、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は７１で９アンダーの１４位。

竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は６７で８アンダー１７位、山下美夢有（みゆう、花王）は７１で５アンダー３４位、７０の西村優菜（スターツ）は４アンダーの４３位で最終日を迎える。