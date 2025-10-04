こんにゃくがお肉みたいに大変身!?「冷凍こんにゃくの唐揚げ」を作ってみた

まるでお肉の食感!?「冷凍こんにゃくの唐揚げ」を作ってみた

おでんや煮物でおなじみのこんにゃく。ふつうは「冷凍には向かない」って言われてる食材なんですが、あえて冷凍することでおもしろい食感を楽しめるレシピがあるんです。

一度凍らせると、なんとお肉みたいな食感に変わるんだとか。これは試さずにいられない！ ということで、「冷凍こんにゃくの唐揚げ」を作ってみました〜！

味付き衣でカラッと揚げて

1. まずはこんにゃくを手でちぎって、冷凍します。自然解凍したら水分が出てくるので、キッチンペーパーでよく水気を取っておきましょう。





2. 小麦粉や卵、おろし生姜、醤油などを合わせて衣を作ったら…





3.1のこんにゃくをくぐらせます。





4. 鍋に油を熱し、こんがりきつね色になるまで揚げたら完成です！





さっそく食べてみました





調理時間は15分ほど（こんにゃくの冷凍・解凍時間を除く）。肉や魚と違って生焼けの心配がないので、油で揚げる際は衣に火が通るだけ加熱すればOKです。

見た目は鶏のから揚げそのもので、衣がカリッとおいしそうですね〜！





それでは、さっそくいただきます！

一度凍らせたこんにゃくは弾力が増していて、確かに鶏肉の食感に近くなっています。いつも食べているこんにゃくとかなり違っていて、これは面白い……！

しっかり味のついた衣でカラッと揚げたので、「お肉じゃないから物足りないかも？」という感じは思ったほどなかったです。

実際に調理する際のコツは？

こんにゃくは包丁で切らずに手でちぎるのがおすすめ。見た目がお肉に近くなりますし、水分も絞りやすいように感じました。

また、こんにゃくはあく抜き済のものを使うと手間なく調理できます。

食べ応えのある副菜に◎

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には、実際に作った方から「不思議な食感でおいしかった」「噛みごたえがあり、しっかり味でリピ決定」と好評のコメントが多数寄せられています。

一見ハイカロリーなおかずに見えますが、中身はこんにゃくなので見た目よりずっとヘルシー。食べ応えがあるので、食卓にボリュームを出したい時の副菜としてぴったりです。

生のこんにゃくとは違う食感が気になる方は、ぜひ冷凍して試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）