柄本佑＆柄本時生、兄弟そろって“好きなもの”にファン反応「仲良しぃ〜」「兄ちゃんおちゃめ」「本当にこの兄弟好き」 父は柄本明
俳優・柄本明（76）の次男で俳優の柄本時生（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。兄で俳優・柄本佑（38）の“おちゃめな姿”を披露した。
【写真】「兄ちゃんおちゃめ」「仲良しぃ〜」『ゲームセンターCX』グッズを手にうれしそうな柄本佑
時生は「欲しがるものが一緒ってどうゆう事だ。帰り際に電話してきやがって、こっちは衣装あわせに間に合うように走ったわ」「#東京ゲームショウ #ゲームセンターCX」と状況を説明し、よゐこ・有野晋哉（53）がナビゲーターを務めるゲーム番組『ゲームセンターCX』のグッズなどを手にうれしそうな佑の写真を複数枚アップ。
日本最大級のゲームの祭典『東京ゲームショウ 2025』（9月25日〜28日、幕張メッセで開催）で手に入れたもののようだ。投稿には「Ps兄弟でファンです」の記載があり、そろって『ゲームセンターCX』好きであることを伝えている。
コメント欄には「仲良しぃ〜」「ほほ笑ましい」「本当にこの兄弟好き」「大好きな兄の為に走る弟」「兄ちゃんおちゃめ」「推せる」「最高」「素敵な兄弟」などの声が寄せられている。
