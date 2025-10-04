

【写真を見る】100万部突破の書籍『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者でイギリス在住のブレイディみかこさん

他者の靴を履く。それは他者について想像を巡らし、楽しみや喜び、痛み、悲しみを理解しようとすること。100万部突破の書籍『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者でイギリス在住のブレイディみかこさんは、自分とは異なる他者の立場を理解しようする「ENPATHY」の大切さを、ことあることに口にする。

新刊『SISTER“FOOT”EMPATHY』で綴った、“自分をもっとラクにするつながり方”とは――。インタビューを2回にわたってお届けする（今回は後編です）。

「苦しい」と言えない社会を変える解決策

――「苦しい」と言えない社会を変える、みかこさんが考える解決策というのは？

居場所を作るってことです。私、何回も言っているんですけど、「サードプレイスが大事」って。家庭でもなく、職場でもなく、それこそ「いつもの」人間関係や自分の立場から自由になる。そういう場所がどうしたって日本には必要なんですよ。

サードプレイスについて研究した学者が言うには、「サードプレイスが多い国って、民主主義が発達する」らしいんですよ。誰もがフランクに話し合える場所って民主主義にとっても大事で、それはSNSみたいに言葉を投げ合って「いいね」みたいな数値化された評価を競い合う場とは違いますよね。そこには「競争」じゃなくて、「社交」があります。

イギリスだと、パブがサードプレイスになっていますよね。パブって、Public House（公共の家）っていうのが正しい名称ですが、まさにその名の通りで、イギリス人は仕事が終わったらそこに集まって、仕事や家庭から離れてちょっと自由になるんです。

【写真】自分をもっとラクにするつながり方について語ってくれたブレイディみかこさん

――日本にもパブみたいな場所がほしいです。というか、パブじゃなくても自分の居場所はほしいです。どうやったら見つけられるでしょうか。

そうですね……、例えば、行きつけの本屋さんを1つ作るっていうのはどうでしょう。最近は、個人経営の小さな本屋さんも少しずつできてますし、そういうところがコミュニティのハブになれますよね。

イギリスでは、子育てや仕事を終えてから新しいことを始める女性たちの間で、本屋経営がかなり人気なんですよ。それこそシスターフッドじゃないけれど、女性の友だち同士で本屋を始めたりとかね。

本屋でいえば、高校生のときだったかな、私は昔の本が好きで小さな古本屋さんに出入りしていたんですよ。そこには本好きの人たちが本を買いに来たり、売りに来たりするんだけど、そこにいるとみんなだんだん顔馴染みになっていくんです。

本の値付けをしている店長さんに向かって、子ども連れの常連客が「ちょっと今から母親の見舞いに行くので、この子を見ててくれない？」とか、「買い物してくるから、ちょっと荷物を預かってて」とか、そんなことが日常的にあって。楽しかったですよ。

――いいですねぇ。

結局、家庭だって子どもが巣立てば夫婦2人になるし、離婚だったり、死別だったり、再婚だったりで、家庭や夫婦の形も変わっていく。仕事だってそう。転職したり、独立したりすれば、やっぱり変化していくものじゃないですか。けれども、サードプレイスでの付き合いはずっと変わらない、みたいな。



日本はサードプレイスがなさすぎる

――そういう場があるだけで、だいぶラクに生きられそうです。

サードプレイスがなさすぎるんですよ、日本は。

これまで自分が関わらなかったような世代の人、外国の人がそこにいたら、自分の家族や知人がくれないようなインプットがもらえるかもしれない。「こういう考え方もあったんだ」とか、「こんな生き方している人もいるんだ」とか発見もあるし、まさに多様性がそこにあるって感じじゃないですか。

――そのためにも、まずは行動しなきゃ、ですね。

そう、行動は大事！ 面倒くさいですけどね（笑）。でも実際にやってみたら、やらないよりよいことのほうが多いと思うんです。行動って、最初のドミノを倒すことじゃないですか。1個目を倒さなければ何も倒れない。このドミノがどこまで続くかは並べ方次第なんだけど、でも1個目を倒さないと何も起こらないわけです。



ジェンダーギャップ指数ランキング先進国最下位の日本

――そうですね。行動っていえば、女性がもっとすべきことはありますか？ 著書でも指摘しているように、日本は世界ジェンダーギャップ指数ランキングで100位以下、先進国では最下位です。

日本って女性のボスが圧倒的に少ないし、一方でまわりを見ると、ボロボロになりながら仕事や子育てをしている女性がとても多い。「なんであなたが全部1人で抱えなきゃいけないの？ それはキツいでしょう」って思いますよね。これも、「つらい」とカムアウトできるサードプレイスを作れば何か変わってくるのでは。そのサードプレイスで共同保育が始まるかもしれないし。そういうのも一つの動きです。

――一方で、男性はどういう関わり方をしていったらいいのでしょう。

これは答えにならないかもしれないけど、以前、あるシンポジウムに出席したんですね。そのときのテーマがシスターフッドかなにかで、その話をした後に質問タイムがあったんです。でも、最初の質問は男性からで「シスターフッドっていうけど、ブラザーフッドはどうなるんだ」って言われて。ええっ？って思いました。

もちろん、ブラザーフッドだってあっていい。それは否定しません。なぜ、そこで対立軸としてブラザーフッドを出してくるのか、それが驚いたポイントでした。

シスターフッドで女性たちが頑張っていることに対して拍手をしたくないならしてくれなくてもいいし、応援だってしてくれたほうがうれしい。無理強いはしないけれども、「ブラザーフッドはどうなるんだ」って、すぐ対抗の構図にする必要はないと思います。



新刊『SISTER“FOOT”EMPATHY』（集英社）（撮影：梅谷秀司）

女性同士の分断も

――本当ですよね。一方で著書にもあるように、女性同士が集まるとその人の置かれた状況によって分断が起こって、「女性の敵が女性」みたいなこともあると。悩ましいです。

私も、女性同士がいろんな垣根を越えて一致団結するって絶対に無理だろうって思っていたんですよ。

働いている女性と専業主婦との間の分断があったり、子どもがいる人といない人とか、夫の姓を名乗っている人と名乗っていない人とか、細かく言えばいっぱいありますけど、とにかくいろいろ分断線がある。

でも、アイスランドのストライキ※の話を知ると、彼女たちはそこを乗り越えているじゃないですか。あのストライキのすごいところは、働いている女性だけじゃなくて、専業主婦も家から出て、家事労働と育児を放棄したってところです。高学歴の女性たちから低賃金労働者の女性たちまで、若い世代から孫のいる世代まで、みんなが一丸となって参加した。いまの私たちの常識だと、「これ、絶対フィクションだろう」と思うぐらいの出来事です。

もちろん、そこに行き着くまでには、いろいろな話し合いがあったり、妥協があったりしたわけですけれど、諦めず、粘り強く議論を続けて折り合いをつけて合意し、結果を残した。これって、希望の光ですよね。

※1975年10月24日にアイスランドの女性の約90％が参加したウイメンズストライキのこと。この行動がきっかけで、アイルランドの男女平等の政策が大きく前進した。ドキュメンタリーは映画『女たちがいなくなった日“男女平等先進国”アイスランドの原点』として、10月25日から全国公開される予定。

――自分とは環境が違う女性に対して、どれだけ想像力や寛容さを持てるかですね。

当時の様子を映したドキュメンタリーとかを見ると、彼女たちにとって政治的な思想の違いは二の次で、大事だったのは、女性であることで生じる障壁を超えることだったんですよね。だから、左派も、保守派も、中道もみんなつながることができた。

また、この日の出来事を「ストライキ」じゃなく「女性の休日」って呼んだのも大きいです。ラディカルな団体の女性たちは「女性のゼネストだ」って主張したんですが、それは過激だという女性たちもいて。

結局、中道だった初老の女性が「言葉がよくないんじゃない？ ストライキっていうから、まとまれないんでしょう？ 女性の休日って呼んだらどうなの？」って言ったら、みんなそれに乗ったんですよね。「私たち、勝手に今日はお休みをいただきます」って感じで、ユーモアもありますしね。

――女性だからできた、まとまった、みたいなところもありそうです。

それもありますね。あれだけ大規模なストライキなのに誰か一人のカリスマティックなリーダーがいたわけじゃなくて、小さなグループ――普段はみんな別々でつながっているグループが、連合的に1つにまとまった。家父長制的なトップダウン式の組織のあり方を取らなかったんです。だからうまくいったのかもしれない。

実は、アイスランドのストライキの話は小説にしようと思っていて、今、資料などを集めているところなんです。

ブレイディみかこさんの“サードプレイス”

――小説ですか、楽しみにしています。最後になりますが、これから仕事以外でやってみたいこと、サードプレイス的なものはありますか？

大学生の息子が寮生活で子育てから解放されたから、旅行したいですね。南米とか。でも、ひょんなことから犬を飼い始めて、それどころじゃなくなってしまったんですよ。

――ひょんなことですか？

そう。いきなりわが家にやってきたんですよ。連れ合いが呼ぶから言ってみると、家のキッチンの前で白い犬が尻尾を振っていて。毛並みはきれいだけれど、首輪はしていない。役所に迷子になった犬を保護する部署があるので、そこに連絡して保護してもらい、マイクロチップから飼い主がわかったらしくて連絡を取ったらしいんですけど、期限の1週間を過ぎても迎えに来なかったそうで。

保護をしに係員が来たとき、連れ合いが「飼い主が迎えに来なかったら、うちでもらいますよ」って、調子のいいこと言っちゃったんですよ（笑）。それで本当にうちに来ることになりました。2カ月ぐらい前の話ですかね。だから旅行はしばらくお預けです。

ブレイディみかこ

ライター・コラムニスト。1996年より英国在住。2017年、『子どもたちの階級闘争 ブロークン・ブリテンの無料託児所から』（みすず書房）で第16回新潮ドキュメント賞受賞。19年、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』（新潮社）で第73回毎日出版文化賞特別賞受賞、第2回Yahoo!ニュース｜本屋大賞 ノンフィクション本大賞などを受賞。小説作品に『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』(KADOKAWA)、『両手にトカレフ』（ポプラ社）、『リスペクト――R・E・S・P・E・C・T』（筑摩書房）などがある。

