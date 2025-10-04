

「他者の靴を履く」。それは自分ではない他の人たちについて想像を巡らし、楽しみや喜び、痛み、悲しみを理解しようとすること。100万部突破の書籍『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者で、イギリス在住のブレイディみかこさんは、自分とは異なる人たちの立場を理解しようする「エンパシー」の大切さを、ことあるごとに口にする。

新刊『SISTER“FOOT”EMPATHY』でみかこさんが綴った、“自分をもっとラクにするつながり方”とは――。インタビューを2回にわたってお届けする（今回は前編です）。

「人間関係」希薄に“している”時代

――みかこさんは「他者の靴を履く」大切さをいろいろな場で話しています。他者との関係というと、今の世の中は「希薄さ」があふれている感じがするのですが。

そうかもしれませんね。でも、希薄さが問題視される割には人間関係で悩んでいる人が多いっていう気もしていて。みんなの悩みの種が究極的には人間関係に集約されるというか。だから能動的に希薄にしている部分もあるのかもしれないですね。

最近、いわゆるSNSネイティブな若い人たちと話をする機会が多いんですけど、人との付き合いの中にこれ（スマホ）がいつもある。人の顔を見て話すのではなく、これ（スマホ）を仲介物としてつながっている感じ。何をやるにも事前にスマホで調べて、相手がどこにいるかも確認して、それから行動するじゃないですか。その上で築く関係だから（深くつながるのが）難しいのかもしれない。

――確かに、「今から電話していい？」って確認を取ってから電話する人が多いとか。

そうそう。あと最近、私が特に気になっているのは、メールの最後に書いてある「お返事は不要です」っていう文言。相手に返事を書く時間を割かせたくないっていう思いやりからなんでしょうけれど、そういう文化、習慣はイギリスにはないので、最初に見たとき、これはどういう意味なんだろうと。もしかして私は嫌われているのかなって。だから「いやいや、書くなって言われると書きたくなるんです」って、あえて返事を書いたりしてね（笑）。

失敗するのが怖い

――まわりに気を遣いすぎるんでしょうね。

失敗するのが怖いのかな。スマホですべて調べてからことを起こせば、だいたい成功するから安心できるとか。でも、失敗しないとわからないことって、いっぱいあるじゃないですか。

昔はスマホなんてなかったから、飲食店だって「とりあえずまず入ってみようか」って言って入っちゃう。今考えるとギャンブルみたいな感じですが、料理がまずくても笑い話にしちゃうとか、そういう鷹揚とした感じ、大らかな感じがありましたよね。



――そうそう。今はそういう余裕みたいなのがないですね。

失敗したっていい。「はい、次いこ！」って軽快さが必要というか。

失敗するにしろしないにしろ、経験はしておいたほうがいいと思います。スマホで経験した気になっているんじゃなくてね。実際に自分でやってみたら全然違うから。

――それってエンパシーにもつながると思うんですけれど、自分に心地よい情報や経験だけに囲まれていると、それ以外のものへの理解が深まらない気がします。

私、エンパシーのことを「他者への想像力」ってよく書いているんですけど、想像力のネタというか、想像力を働かせる基盤がなければ、誰も何も想像できないわけです。

例えばですけど、「この人はどういう環境で育ってきたんだろう」って想像を巡らせても、その環境に身を置いたこともなく行ってみたこともなければ、本当のところはわからない。でも、いろんな経験をしていれば、想像のネタになるものが蓄積される。だから、スマホによって経験が奪われてしまえば、エンパシーが適正に働きにくくなるのかなっていう気がすごくしますね。自分が想像している他者の靴が、実際に他者が履いている靴とは全然違うこともあるし。



SNSで脳が腐る？

――自分に境遇が近いとか、同じ考え方を持つとかだと、「あ、わかる、それ！」ってなりますけどね。

今って、アルゴリズムの関係でネットやSNSには自分が見ている情報に近いものばかりが出てきます。そういったことを我々は自覚すべきでしょうね。

そういえば、昨年オックスフォード辞書が選んだ流行語※が「ブレインロット（脳腐れ）」だったんですよ。これって、アルゴリズムで流れてくる情報を延々と見ていると、脳が腐ったような状態になるっていう意味らしくて。

※オックスフォード英語辞典の出版元、オックスフォード大学出版局が毎冬発表する恒例の｢Word of The Year｣のこと。

――脳が腐るって（笑）。

実は、これを流行らせたのはティーンの子たちなんですよ。10代の子がTikTokを見ながら自嘲的に「最近、ちょっとブレインロットかも」とか言い出して。息子もよく使っています。

これって面白いですけど、「ネットばっかり見ていたら、脳が腐るぞ」って、いかにも大人が言いそうなことじゃないですか。それを若い人たちが自主的に言い出している。つまり、こんなのばっかり見ていたら世界は広がらないし、ちょっとまずいのではないか？みたいなことに、SNSネイティブな10代の子たちのほうが気づき始めたっていうことだろうから、時代が変わる兆しじゃないかと分析している識者もいます。

――10代の子たちのほうが自分たちのことを俯瞰的に見ているのかもしれないですね。みかこさん自身は、どうやって経験を積んでいるのでしょう。

いろいろありますが、最近は若い世代、息子とかが「いいよ、これ！」ってすすめるものを見たり聞いたりすることが多いです。取材も兼ねて。息子は大学生で19歳になりましたけど、彼やその友人たちを見ていると、今どきの大学生がやってることとかがよくわかる。あ、世の中はそういうふうになってきたのねとか、アップデートされる部分はあります。

息子も大学に入って寮生活を始めて、いろいろと経験を積んでいるみたいです。どこも一緒だと思いますが、イギリスの大学も資金難で留学生をたくさん受け入れていて。留学生って授業料を本国の学生の3倍ぐらい払うから。それもあって、大学にはいろいろな国の人がいる。彼もそこでいろんな人たちと出会って、いろんな考え方があることを知ったみたいですね。



多様性「本来の言葉の意味が取りこぼされている」

――自ら新しいテリトリーに踏み出していっているんですね。

と言うより……、（踏み出して）行かざるをえないって感じですね（笑）。でもそれって彼だけの話じゃなくて、イギリスってそういう国なんだと思うんですよ。

多様性、ダイバーシティっていうと、みんな“多様性推進”のことだって考えがちで、どうも多様性を“政策”だと思っているふしがあるんです。けれども、多様性って本来“いろんなものがある状態”のことじゃないですか。そこに足を踏み込む・踏み込まないとか、ダメ・いいとかじゃなくて、そこにある事実として受け入れて、乗りこなしているっていう感じなんですよね。

――なるほど、日常にあるってことですね。

今の多様性という言葉に対する意識って「シスターフッド」という言葉とも似ていると思うんです。というのも、実は昔からシスターフッドっていう言葉は存在していて、それは単なる女性同士のつながりとか、姉妹のような関係という意味だったわけです。

ところが、シスターフッドがいわゆるフェミニストの70年代の女性解放運動のスローガンになってからは、政治的な意味でも使われるようになった。その結果、本来の言葉の意味が取りこぼされている局面もあるんじゃないかなって。

――多様性も本当の意味から遠ざかって使われてしまう、ということですか。

そうなってしまっているんじゃないですかね。多様性反対って言ったって、すでに足元にあるものをどうするんだって思います。そもそも、人はそれぞれ違うんですから。

貧乏だった高校時代、「言えなかった」記憶

――みかこさんは著書の中で「苦しいって言えない日本人」と書いています。多様性どころか、格差や分断が日本人を「苦しい」と言えない状況にしているのかな、と。

言えない社会って問題ですよね。でも、それは私も思い当たるところがあるんです。

私ね、中学校まではヤンキーが多い地元の学校に通っていてね。そこは割とどの家庭も環境が似ていたというか、わが家よりもっと複雑な家庭もあったから、別に私も家のこととかを正直にまわりに話せていたんです。

ところが、高校で進学校に行くようになると、まわりがけっこう裕福な家庭の子ばかりになってしまった。そういう環境だと言えないんですよね。友だちが「何で今日のお昼はパン1個なの？」って聞いてきても、「お金がないから」って言えないんですよ。

――恥ずかしくて、言えなかった？

というか、そう言ってしまったときの、友だちの表情――「どうしたらいいんだろう」という困惑した雰囲気がね……。私の家が貧乏であることで、この人たちを傷つけてしまったのではないか、という気持ちになったんですよ。なんかちょっと、こういうことはヘヴィすぎるんじゃないかと。もちろん、あの頃は「1億総中流」といわれていた時代で、「貧乏人は、日本に存在するわけがない」という雰囲気というか、時代背景もあったわけですけど。

一方で、今はネットを見れば、貧困化や衰退といった言葉があふれているし、生活が苦しい人の話もよく記事になっている。あの頃とはまったく日本の社会状況も違うのに、苦しいって泣きごとを言えない、カムアウトできない社会が続いている。それはなぜだろうと考えると、その背景にあるのが私たちの他者への想像力、つまりエンパシーの足りなさなのかもしれないって思うわけですよ。

でも、解決策がないわけじゃないって思っているんです、私は。

ブレイディみかこ

ライター・コラムニスト。1996年より英国在住。2017年、『子どもたちの階級闘争 ブロークン・ブリテンの無料託児所から』（みすず書房）で第16回新潮ドキュメント賞受賞。19年、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』（新潮社）で第73回毎日出版文化賞特別賞受賞、第2回Yahoo!ニュース｜本屋大賞 ノンフィクション本大賞などを受賞。小説作品に『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』(KADOKAWA)、『両手にトカレフ』（ポプラ社）、『リスペクト――R・E・S・P・E・C・T』（筑摩書房）などがある。

（鈴木 理香子 ： フリーライター）