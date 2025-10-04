「かわいすぎて取り返せない…！」飼い主用の高級アイテムを使いこなすワンコ
【写真を見る】ここからしか得られない栄養がある…！愛犬に奪われた高級グッズと、それを使いこなす愛犬の後頭部
自分へのご褒美！と思って買ったものが気付けば別の誰かに使われて…。
SNSに投稿されたとあるポストでは、投稿主が自分の為に購入した“ある物”が愛犬に占拠されている姿がおさめられており、その姿がほほえましいと話題になっています。取り返そうにも取り返せない…そう思わせるワンコと奪われた“ある物”とは一体…？
「肩こりを改善したくて高級ジェル枕を買ったのに毎晩その枕を使って寝る犬の後ろ姿を見ながら眠りについています」というコメントとともにXに投稿されたのは、枕を上手に使いこなして眠る楽くんのかわいい後ろ姿の写真。ほっこりしつつも切ないといった飼い主さんの複雑な気持ちがうかがえます。
そんなこちらのポストについて反響をお伺いすると「我が家では日常の事なのでこんなに大きな反響を頂けるとは思っていませんでした」とくーさんママさん。日常的にポストのようなほほえましい姿を目にされているとのことで、ついつい羨ましいなと思ってしまいます♪
ご家族もポストの反響についてかなり喜ばれたようで、楽くんの愛され具合が伝わりますね。
さらに、ポストへの印象的なコメントをお伺いすると「犬さんをどかさない優しい主さんの肩こりが一日も早く解消されるのを祈っております」「枕のCMオファーはまだですか？」「犬の後頭部からしか得られない栄養がある」などのコメントをあげていただきました。後頭部からしか得られない栄養…確かにあるように思います！
また「凄く嬉しかった！」という出来事に、こちらの枕の公式アカウントからコメントが届いたことをあげてくださったくーさんママさん。リポストもしてもらえたようで、反響の大きさがうかがえます！
ちなみに、枕を気持ちよさそうに占領している楽くん（10歳）ですが、実はククリちゃん（14歳）、ひなたちゃん（12歳）と先住犬のお姉ちゃんがいるんです。枕の使い方はククリちゃん直伝とのことで、皆の仲良し度もかなり高そうです♪
そんな先輩の枕使いも気になり、くーさんママさんのポストを拝見していると…ククリちゃんが枕を上手に使って眠る姿を発見！少し丸まって眠る様子がなんとも愛おしく、寝姿が楽くんとちょっと似ているところもかわいい一枚です。
お姉ちゃんに教えてもらった楽くんが、初めて枕を使っているのをみた時のお気持ちをお聞きすると「もう大分前の事になると思うのでよく覚えていないのですが、良い事は見て盗むんだな…と思ったような気がします」とのご回答をいただきました。見て盗むとは、これは才能かもしれません。
そして例の枕、くーさんママさんは使えているのか伺うと「楽がいない時に使っています。頑固な肩こりなのでなかなか改善しそうにないですがブヨンブヨンな感触が気持ち良いです」とのこと。くーさんママさんの肩こりが少しずつでも改善されますようにと祈りつつ、枕の気持ちよさのコメントから、楽くんが気に入るのも分かる気がしますね。
ほかにもポストを遡っていると、そばがら枕で眠るククリちゃんを発見。そういえば、と思いククリちゃんやひなたちゃんはこの高級ジェル枕を使っているのか質問すると「ククリはたまに使っている姿を見ますが、すぐにそばがら枕に移動しています。使い慣れたそばがら枕の方が好みのようです。ひなたは使ってくれないのでちょっと寂しいです」とのお答えが。
なるほど…ククリちゃんはそばがら枕が好きなのですね…。たしかにあの感触も捨てがたい。そしていつかひなたちゃんが枕を使ってくれて、それがポストされるのも密かに楽しみにしたいと思います。
そんな枕の好みも三者三様な楽くん、ククリちゃん、ひなたちゃん。それぞれの性格やお互いの関係性が気になりお伺いすると「ククリはおっとりマイペースなお婆ちゃん。皮膚病が悪化しセカンドオピニオンを受診したら見違える程良くなって今は元気に過ごしています」
「ひなたはアスリートのようなパワフルお婆ちゃん。昨年までフリスビー等で遊んでいましたが、脚を痛めてしまった為、今は無理をさせないように見守りながら過ごしていますが凄く元気です！」
「楽は甘えん坊で食いしん坊さんです。とにかく食べるのが大好きなので何でも食べます。夏はスイカに夢中でしたが、これからの時期は焼き芋ですね。後は私が着ていたシャツでイタズラするのが大好きで毎日振り回して遊んでいます」
と教えていただきました。本当に三者三様な性格から、賑やかな生活を想像しちゃいますね♪
また過去のポストでは、セカンドオピニオンを経てどんどん回復していくククリちゃんの様子も投稿されており、くーさんママさんのコメントも相まって少しウルッときてしまうものがありました。
関係性については「3匹の関係は良いお姉ちゃんと弟といった感じでしょうか」とのことで、この一文から仲の良さが垣間見えてほっこりします。
そして、最近の楽くんのエピソードとして「最近涼しくなってきたせいか、寝ている私にいつも以上に密着してくっついてきます。グイグイ来るので寝返りが打てないほど壁に押し当てられる事もしばし。かなり狭いです（笑）その時も枕は使っています。なので横を見ると楽の後頭部が…」と教えてくださったくーさんママさん。もふもふが近づいてくる感覚…苦しいけれど嬉しい、でしょうか。イメージするとほほえましくて癒されますね。
枕のほかにも、フリスビーをくわえている姿やプールでスイカを食べている姿がバズっている楽くん。ポストではそんな姿がたくさん拝見できます。ククリちゃんやひなたちゃんのかわいい姿も必見なくーさんママ（@kukuri_shibainu）さんのX、是非チェックしてみてください！
文＝SI