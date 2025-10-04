ベテランの橋本竜馬が勝負強さを発揮…静岡がホームで福岡を撃破、第1戦のリベンジ果たす

10月3日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2第1節が開催され、ホームのベルテックス静岡がライジングゼファー福岡を72－62で撃破した。

前日のB2開幕戦は62－75と、悔しい黒星スタートとなった静岡。第2戦は重苦しい立ち上がりとなるも、サイモン拓海らの得点で徐々にペースをつかみ、14－13の1点リードで最初の10分間を終える。第2クォーターも互角の展開が続くなか、静岡はペイントアタックからフリースローにつなげていき、32－28の4点リードで試合を折り返した。

第3クォーターに入ると、静岡はベテランの橋本竜馬が要所でジャンパーを沈め、48－40でリードを維持。迎えた最終クォーター、残り2分半を切って2ポゼッション差まで詰め寄られた静岡だったが、林翔太郎やクリス・エブ・ンドウがフリースローを確実に沈めていき、最終スコア72－62で第1戦のリベンジを果たした。

第1節を1勝1敗で終えた静岡は、ンドウが14得点10リバウンド、橋本が12得点5アシスト、ティム・シュナイダーが11得点8リバウンドをマーク。一方、連勝を逃した福岡はジャスティン・バーレルが24得点5リバウンド、青木龍史が10得点、パブロ・アギラールが4得点11リバウンド4アシストを挙げている。

■試合結果



ベルテックス静岡 72－62 ライジングゼファー福岡



静岡｜14｜18｜16｜24｜＝72



福岡｜13｜15｜12｜22｜＝62

【動画】静岡vs福岡の第2戦ハイライト！