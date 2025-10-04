¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¤¤ç¤¦¡Ê4Æü¡Ë¤Ë¡ÈÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡É Ç®ÂÓÄãµ¤°µÈ¯À¸¤«¡ÖÂæÉ÷21¹æ¡×¤ËÂ³¤¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤ØÈ¯Ã£¤¹¤ë¤«¡©µ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡Ú10·î4Æü～10·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î16Æü´ÖÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡µ¤¾ÝÄ£ º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¡Û
Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ë¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¸½¤ë
µ¤¾ÝÄ£¤Î¤¤ç¤¦¡Ê4Æü¡Ë¸á¸å£¹»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤Ç¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¡¿¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎµÜËÜÂç¶ç¸«µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Ö¤¤Î¤¦¡Ê3Æü¡Ë¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Î¼Â¶·Å·µ¤¿Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¿·¤¿¤ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ú²èÁü②¡Û
Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤Ã¤Æ²¿¤À¡©
Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤È¤Ï²¿¤«¡¢µÜËÜÂç¶ç¸«µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡ÖÇ®ÂÓ¤ä°¡Ç®ÂÓÃÏÊý¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÂçµ¤¤ÎÍð¤ì¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤«¤é¡ØÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡Ù¤ä¡ØÂæÉ÷¡Ù¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
¤³¤ÎÇ®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Ö±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ëÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¤Ï¡¢À¾¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íè½µÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤Î¹âµ¤°µ¤¬Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤äÂæÉ÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÉ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ¾å¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤Î¹âµ¤°µ¤Î¼å¤¤ÎÎ°è¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡¢ËÌ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤äËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
º£¸å¤Î±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡©
º£¸å¤Î±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¿Þ¤Ï¡¢¡Ú²èÁü③～⑬¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
10·î¤âÂæÉ÷¤Ë·Ù²ü¤ò
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Öº£Ç¯¤Ïµ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢10·î¤âÂæÉ÷¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊ¿Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ú²èÁü⑭¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢8·î¤È9·î¤¬ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¿ô¡¢ÀÜ¶á¿ô¡¢¾åÎ¦¿ô¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯·¹¸þ¤Ç¤¹¡×
¡Ö9·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ10·î¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ10·î¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ïµ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£6Æü¡Ê·î¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î¤´¤í¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Öº£¸å¾¯¤·¤º¤Ä¹âµ¤°µ¤Ï¸åÂà¤·¡¢µ¨Àá¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂæÉ÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9·î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤òº£Ç¯¤Î10·î¤ËÄÌ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤ÏÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Æî¤Î³¤¾å¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤ä¿ÊÏ©¤Ë°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡Ú²èÁü⑯～㉓¡Û¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Îº£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£