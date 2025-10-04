今年の目玉は？　秋の定番イベント「ファミマのお芋掘り」の注目商品ベスト3

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

秋の味覚としても大定番のお芋を使った商品が集まった「ファミマのお芋堀り」が今年も9月16日からスタートしました。

2021年から始まったファミリーマートの秋の恒例キャンペーン、みなさんの中には“待っていました！”という方もいるのではないでしょうか？

今年の目玉商品は、「掘って発見！スイートポテト」。お芋掘りをしているような気分を楽しめる、ファミリーマート初の“体験型スイーツ”です。

他にもスイートポテトをサンドしたサンドイッチや、濃厚なお芋の風味を堪能できるドリンクなど種類豊富に登場した新作はなんと全18種類！

今回は、全18種類のうち特に印象に残った商品をランキングで3個ご紹介します！

■今年の「ファミマのお芋掘り」の注目商品ベスト3

まず3位は、「生フランスパン（おいも＆マーガリン）」。

さつまいもをイメージした生クリーム入りのしっとりとした生フランスパンに、紅はるかを使用したおいもあんとバター入りマーガリンがサンドされています。

食べる前から“絶対おいしい……！”と想像していましたが、見事その期待通り、いや期待以上のおいしさです。

「おいも×マーガリン」の相性が絶妙すぎて、このジャムを発売してほしいくらい……（笑）。

生フランスパンのしっとりとした食感もクセになる味わいでした。

続いて2位は、「紅はるかのおいもチップス」。

茨城県産の紅はるかを使用して、薄切り＆軽やかに揚げたチップス。

このようなおいもチップスは大好きで、見かけるたびについ手にとってしまいがちな私。でも実際に食べると、思っていたよりも油っぽくて胃もたれしてしまう……という苦い経験がありますが、この紅はるかのおいもチップスは、そんなこと全くなし。

パリッとした食感と紅はるかの甘みが絶品でペロリと完食してしまいました！

そして第1位に輝いたのは……「掘って発見！スイートポテト」！

まずこの商品名を見て、「楽しそう……！」と惹かれたこちらのスイートポテト。

ココアスポンジと、クランチが土に見立てられていて、中にはミニサイズのスイートポテトが4個隠されています。

ちなみに1個だけ色違いのお芋が隠されているのもポイント。

自分でスイートポテトを掘って探しながら食べるのが楽しいのはもちろん、一番下の紅はるかのムースは濃いさつまいもの味を感じることができておいしい！

上のココアスポンジとクランチと一緒に食べるとザクザクとした食感も楽しむことができます。

味も見た目も、食べ方も全て楽しめる斬新さから1位に選ばせてもらいました！

■秋のおいしさ大豊作！ “自分だけの推しお芋”を見つけてみては？

今回ベスト3を選ぶのに相当迷ってしまうほど、どの商品も個性豊かでおいしかった「ファミマのお芋掘り」。秋の味覚をたっぷり堪能できるラインナップは、“お芋好き”にはたまらないはずです。期間限定だからこそ、この季節ならではの楽しみを味わえるのも魅力！

お芋のスイーツやパン、チップスまで幅広くそろっているので、きっとお気に入りの一品に出会えるはず。ぜひファミリーマートで“自分だけの推しお芋”を見つけてみてくださいね！

（えりか）