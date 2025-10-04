乾燥性敏感肌を考えた「Curél」から、“泡美容液”&“泡ジェル洗顔料”が新発売

花王（Kao Beauty Brands）は9月6日、乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「Curél（キュレル）」より、乾燥によってくすみがちな肌に潤いを与えて、明るくなめらかな肌に導く「キュレル 潤浸保湿 泡美容液」（販売名：Curél美容液Ca）【医薬部外品】と、洗うたび潤って透明感のある肌印象に導く「キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料」（販売名：Curél洗顔料Ca）【医薬部外品】を発売しました。

今回発売の2品は、「Curél」の“セラミドケア*¹ *²” と、炭酸ガス（噴射剤）の応用研究を融合。くすみ*⁴ *⁵ 悩みにアプローチする、「Curél」ならではの乾燥性敏感肌の人たちに向けた新しい提案です。

商品情報URL：https://www.kao.co.jp/curel/special/mousseseries/

■発売背景

乾燥性敏感肌の人の中には、乾燥による肌荒れやかさつきだけでなく、「乾燥によるざらつきにより冷えたような暗くくすんだ印象にみえる」「皮脂などの汚れによって肌がくすんでみえる」といった、くすんでみえる肌印象の悩みがあると答えた人が約3割いることがわかっています（2023年9月 花王調べ）。

そこで今回、くすみ*⁴ *⁵ 悩みにアプローチする「キュレル 潤浸保湿 泡美容液」と「キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料」を発売します。

■商品特長

「キュレル 潤浸保湿 泡美容液」は、高吸着セラミドケア*¹ 技術を採用。セラミド機能成分*⁶（保湿）と炭酸*³ を含む濃密泡の美容液が肌の角層深くまですばやく浸透し保水します。

また、乾燥によってキメの乱れた肌の奥（角層）まで浸透し潤いを与え、くすみが晴れたような明るいなめらかな肌に導きます。

●高吸着セラミドケア*¹ 技術

セラミド機能成分*⁶（保湿）と炭酸*³ を含む濃密泡の美容液が、肌の角層深くまで素早く浸透し保水する

●潤い成分（セラミド機能成分*⁶、ユーカリエキス）配合

●有効成分（グリチルリチン酸ジカリウム）配合。肌荒れを防ぎます

●のばした瞬間とろけて、肌と一体化するようになじむ使い心地

＜乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計＞

● 無香料 ● 無着色

● アルコールフリー（エチルアルコール無添加） ● アレルギーテスト済※

● 乾燥性敏感肌の人の協力によるパッチテスト済※

パッチテスト：皮膚に対する刺激性を確認するテストです。

※すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません

「キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料」は、「肌にごりくすみ*⁵ 除去処方」を採用。炭酸*³ 泡がくすみの原因となる皮脂などの汚れに浸透し、ゆるめます。なじませることで、泡がジェル状に変化し、肌に負担なく汚れを浮かせて落とすことができます。

また、化粧水成分100％*⁷ の洗顔料で、洗うたび潤って透明感のある肌印象へ導きます。

●有効成分（グリチルリチン酸ジカリウム）配合。肌荒れを防ぎます

●「肌にごりくすみ*⁵ 除去処方」採用

●“炭酸*³ 泡”がくすみ*⁵ の原因となる皮脂汚れに浸透し、ゆるめます。こすらず浮かせて落とします

●なじませることで、泡がジェル状に変化し、肌にやさしく洗顔することができます

＜乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計＞

● 無香料 ● 無着色 ● アルコールフリー（エチルアルコール無添加）

● アレルギーテスト済※ ● 乾燥性敏感肌の人の協力によるパッチテスト済※

パッチテスト：皮膚に対する刺激性を確認するテストです。

※すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません

■商品概要

「キュレル 潤浸保湿 泡美容液」【医薬部外品】

販売名：Curél美容液Ca

120g

「キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料」 【医薬部外品】

販売名：Curél洗顔料Ca

200g

*¹ 美容液：セラミドの働きを補い、潤いを与える

*² 洗顔料：セラミドを守って洗い、潤いを保つ

*³ 炭酸ガス（噴射剤）

*⁴ 美容液：乾燥によりざらついてくすんでみえること

*⁵ 洗顔料：皮脂などの汚れにより、くすんで暗くみえること

*⁶ ヘキサデシロキシPGヒドロキシエチルヘキサデカナミド

*⁷ 化粧水に使用実績のある成分を使用

【新商品特集ページ公開中】

「キュレル 潤浸保湿 泡美容液」と「キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料」の発売にあわせて、キュレル ブランドサイト内に特集ページが公開中。詳しい商品情報や美容賢者の人たちのレビューを紹介しています。

https://www.kao.co.jp/curel/special/mousseseries/

（エボル）