SALONIAのヘアアイロンとヘアドライヤーにドンキ限定色が新登場！

I−neのミニマル美容家電ブランド【SALONIA（サロニア）】は9月16日、高機能プレミアムラインである「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」と「スムースシャインドライヤー」のドン・キホーテ限定カラー「ココアブラウン」を全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）にて限定発売しました。

* 処理前の髪とSALONIAのストレートヘアアイロン（SL-004）を通した髪の光沢値の差と、処理前の髪とSALONIAのスムースシャイン ヘアアイロンを通した髪の光沢値の差の変化率 。【検証方法】ダメージ処理毛束を測定環境にて、毛束の一部を測定用治具で固定し測定。6秒間で3回滑らせる。（設定温度180℃）使用環境（温度・湿度など）や個人差で、効果は異なります。

** 自社測定、毛束を3分30秒ドライ後（SAL23209：HOTモード、SL-007：Hight）、1分仕上げた時（SAL23209：GLOSSモード、SL-007：Cool）。自社従来品SL-007との比較。使用環境（温度・湿度など）や個人差で、効果は異なります。

■マットな質感と落ち着きのあるダークブラウンでインテリアに馴染む色合いに

SALONIAのスムースシャインシリーズは高機能ヘアケア美容家電へのニーズに応えるため、ブランド初のプレミアムラインとして、ヘアアイロンを2023年に、ドライヤーを2024年に発売しました。

ストレートヘアアイロンはブラック・グレー・ピンクの3色、ドライヤーはブラック・グレー・ホワイト・ピンクの4色を展開しており、今回ドン・キホーテの店舗限定で「ココアブラウン」を新たに追加します。

ブラウン系のカラーはスタンダードラインでも人気を集めており、限定カラー人気第1位* の「ベージュカラー」は2023年に定番化。

今回プレミアムラインのドン・キホーテ限定カラー展開にあたり、より高級感のある深めのブラウンカラーとマットな質感を採用し、ナチュラルな印象に仕上げています。

* 2023年1月実施。SALONIA限定カラーに関するSNSアンケート調査より（n=2,100）

■商品特長

◇スムースシャイン ストレートヘアアイロン

1．水蒸気爆発による髪ダメージを軽減するシルキーテックプレート

髪の水分が急激に温められることで起きる水蒸気爆発が、髪ダメージの原因の一つとされています。そのダメージを抑えるため、緩やかに髪を温めるプレートを採用しました。

2．イオンバランスを整えてワンランク上のまとまりへ ダブルリペア*1 イオン

毛髪は日常のダメージによってプラスやマイナスに帯電します。帯電によりまとまりにくく、広がりやすい毛髪のイオンバランスを整え、優しくスタイリングが可能です。シルキーテックプレートとダブルリペア*1 イオンを搭載した「SILKY TECH®」により、従来品よりツヤ変化率が203%にアップ。*2

*1 毛髪のイオンバランスを整えること。毛髪を補修するものではありません。

*2 処理前の髪とストレートアイロン（SL-004）を通した髪の光沢値の差と、処理前の髪とスムースシャインヘアアイロンを通した髪の光沢値の差の変化率

3．髪質に合わせて80〜210度の幅広い温度設定が可能

低温から設定できるので、髪質に合わせた温度設定が可能です。髪のツヤを出すために80度で髪を滑らせるなど、使い方の幅も広がります。

【髪質別おすすめ温度】

80℃：ツヤ髪に仕上げたいときに

90〜150℃：細く柔らかめの髪に

160〜210℃：太く硬めの髪に

4．スピーディーな立ち上がりで時短に

電源を入れてから約25秒*3 で使用可能な温度に到達。忙しい朝のスタイリングが時短となります。

*3 最低設定温度に到達するまでの時間

5．オートパワーOFF機能を搭載した安心設計

使用開始から約30分後に自動で電源が切れるため、消し忘れを防ぎます。

6．海外でも抜かりないヘアスタイルづくり

100V〜240V対応。対応電圧内の国では変圧器なしで使用できます。

※変換プラグ、変換アダプターは別途必要となります。

7．持ち運びしやすく、収納に便利な専用ポーチ（耐熱温度150℃）付き

◇スムースシャインドライヤー

1．ブランド史上最大風量*1 により、乾燥時間を約65%短縮*2

ドライヤーの吸込口と吹出口の面積を拡大し、風の通り道を工夫することで、多くの風をドライヤー内に吸い込み、2.4㎥/min*1のブランド史上最大風量*1 を実現。大風量の風が頭の広範囲に当たることにより、速乾性がアップ*2 しました。

*1 自社測定、風強時

*2 自社測定、ノズル無し、毛束との距離15cm（SAL23209：HOTモード、SL-007：Hight）

自社従来品SL-007との比較。使用環境（温度・湿度など）や個人差で、効果は異なります。

【濡れたTシャツにスムースシャインドライヤーを当てて、速乾性と広範囲に当たる風の面積を可視化】

2．約75℃ *3 の低温風でマイナスイオン120% *4 にアップ。まとまるツヤ髪へ

一般的なドライヤーの温風は100℃前後*5 ですが、同商品は約75℃*3 と低温風であるため、ダメージを軽減*6 できます。さらに、マイナスイオン量も増加したため、傷んだ髪をイオンコーティングしてケア。髪の広がりを約75%*7 も抑制し、毛先までまとまるツヤ髪に仕上げます。

*3 HOTモード、風強、室温30度、ノズル装着なし

*4 SL-013との比較

*5 ドライヤーのHOT TURBO時

*6 乾燥時間短縮、低温風による

*7 自社測定、 毛束を3分ドライ（SAL23209：HOTモード、SL-007：Hight）

自社従来品SL-007との比較。使用環境（温度・湿度など）や個人差で、効果は異なります。

3．ツヤ髪に仕上げる<GLOSSモード>と、頭皮に優しい<SKINモード>を含む合計8モードを搭載

HOTとCOOLのモードに加え、独自のGLOSSモードとSKINモードを搭載。全てのモードにおいて強弱の風量を選ぶことができます。

・HOTモード：髪に優しい低温風でしっかりドライ。

・COOLモード：スタイリングの最後の仕上げに。

・GLOSSモード：髪のクセを伸ばす温風とキューティクルを整える冷風が、交互に自動で切り替わります。髪表面に熱がとどまりにくいため、髪ダメージを軽減しツヤ髪に。

・SKINモード：ベタつきの原因となる頭皮の水分を低温風で優しく乾かすことで、健やかな頭皮へ。

【温冷風が自動で切り替わる＜GLOSSモード＞による髪表面の温度について】

【ツヤ変化率が約300%*8 にアップする、オススメの使い方】

温風でクセを伸ばし、冷風でキープすることで髪表面を整えることができます。

1. HOTモードで髪の根本から毛先の順で温風をあてて、9割ほど乾かす。

2. GLOSSモードで残り1割を仕上げる。

*8 自社測定、毛束を3分30秒ドライ後（SAL23209：HOTモード、SL-007：Hight）、1分仕上げた時（SAL23209：GLOSSモード、SL-007：Cool）。自社従来品SL-007との比較。使用環境（温度・湿度など）や個人差で、効果は異なります。

4．目的に応じて使い分けできる2種類のノズル

＜速乾ブーストノズル＞ 風に動きをつけて、より髪全体に風を届ける

＜セットノズル＞ 風を狭めて、乾燥する部分をコントロール

5. 回転式折り畳みハンドルにより、コンパクトな収納が可能

■商品概要

「サロニア スムースシャイン ストレートヘアアイロン 24mm（ココアブラウン）」

価格：13,200円

既存カラー：ブラック・グレー・ピンク

「サロニア スムースシャインドライヤー（ココアブラウン）」

価格： 13,200円

既存カラー：ブラック・グレー・ホワイト・ピンク

全国のドン・キホーテにて順次発売（一部店舗除く）

SALONIA：https://salonia.jp/?rls

