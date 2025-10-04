睡眠中にガサガサ肌のお手入れ底上げ！　「キュレル」から、手肌とかかと用ケアマスク発売

花王は10月11日、乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「Curél（キュレル）」から、『キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク』『キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク』を発売します。

■独自開発の2層構造シート。蒸れにくくガサガサお肌をしっとり包む

両商品とも、花王Fine Fiber技術を活用した独自開発の極細繊維層をもつ”シートタイプ”のマスク。手やかかとをクリームなどでケアしたあとに着けるだけで、肌荒れ・カサつきをくり返しがちな乾燥性敏感肌のお手入れを底上げします。

マスクは、独自開発の2層構造シートで、肌へのやさしさを考えた設計。通気性を保ちながら、保湿クリーム等の製剤を肌の上にとどめ、肌とシートの間に湿潤環境を保ちます。

「キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク」は、肌を締めつけずやさしく包み込む手肌ケアマスク。水仕事などの過酷な状況にさらされるガサガサ手肌をなめらかにしっとり包み込み、摩擦刺激から肌を守ります。マスクを付けたまま、スマートフォン操作も可能。一晩中ハンドクリーム等がとれにくい仕様です。

「キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク」は、ガサガサのかかともなめらかにしっとり包み込み、寝具、靴下やスリッパなどへのひっかかりからも保護します。寝ている間だけでなく、日中はいたまま過ごすことも可能です。

■商品概要

商品名：キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク

内容量：4枚入

サイズ：全2種（M・L）

商品名：キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク

内容量：6枚入

サイズ：ワンサイズ（22〜26僂目安）

販売チャネル：両商品とも、@cosme TOKYO」および「@cosme SHOPPING」にて先行発売

（フォルサ）