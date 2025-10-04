JBL Flip 6 ブラック

　「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　JBL Flip 6 ブラック

JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　Earaku Sora5

J081（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）

3位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　Soundcore Select 4 Go ブラック

A31X1011（Anker）

5位　MIMIO SOUND MOVE ホワイト

ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）

6位　SoundCore ブラック

A3102016（Anker）

7位　JBL Flip 7 Black

JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）

8位　JBL CHARGE5 ブラック

JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

9位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック

SRS-XB100(B)（ソニー）

10位　Soundcore Motion 100 スペースグレー

A3133N11（Anker）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。