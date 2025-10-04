東京Vに敗れて７連敗。試合後にゴール裏から送られた檄と拍手を、湘南の選手や監督はどう受け止めたのか。鈴木章斗は「僕らは何も言えないし、やるしかない」
「本当に、やるしかないです」
そう語るキャプテンの鈴木章斗を筆頭に、チームは困難な状況でも最後まで前を向いて戦う構えだ。
10月３日、湘南ベルマーレはJ１第33節で東京ヴェルディとホームで対戦。55分に染野唯月のゴールを許し、０−１で敗れた。
これで湘南は７連敗で、17戦勝ちなし（４分け13敗）。順位もJ２降格圏（18〜20位）の19位に沈み、18位の横浜FC、17位の横浜F・マリノスとはそれぞれ勝点６差だ。４日に行なわれるアビスパ福岡対横浜FC、横浜FM対柏レイソルの結果次第では、勝点差がさらに広がる可能性もある。
J１が20チーム制になった昨季は、最終順位で17位の柏が勝点41、18位のジュビロ磐田が勝点38。まだデータが少ないが、J１残留に必要な勝点はおよそ40前後と言えるだろう。現在25ポイントの湘南は、仮に残り５試合を全勝しても勝点40。希望がないわけではないが、非常に難しい状況だと言わざるを得ない。
そんな事態で、東京V戦の試合後、ゴール裏の湘南サポーターからは厳しい反応が示された。特大のブーイングがあったわけではないが、チームへの非難の声や、さらなる熱量を求める声が次々と飛び出した。選手・スタッフが整列し、コールリーダーの言葉を受け止める時間もあった。
サポーターの怒りや悲しみ、熱量を、監督や選手は次のように受け止めている。
「彼らの想いは今日に限らず受け止めている。そこを返せていない歯がゆさ、自分たちの実力不足を感じています。チームとしてなんとか彼らに返さないといけない、という気持ちは常に持っています。
今日はいろんな言葉をいただいたなかで、自分に対しては（選手に）『やらせろよ』という言葉があって、続けて『お前ら（選手）がやるんだよ』という言葉もあった。一緒になって、やっていきたいです。今もやっていないわけではないんですけど、結果が出ていないから、やっていないと思われているのは当たり前。そこはチーム全員で受け止めて、いろんな変化をしながらやっています。結果で返すしかないという話はしましたし、次に向けてやっていきます」（山口智監督）
「僕が前に出て話す場面もあって、『言いたいことはないのか』と聞かれた。言いたいことはあるけど、結果が出てないので、僕らは何も言えないし、やるしかない。サポーターの気持ちはすごく感じていて、それに応えたい想いもすごくある。申し訳ない気持ちと、フォワードとして点を取れていない悔しさもあるので、それを次の試合にぶつけたいです」（鈴木章）
「サポーターの方から『しっかりやれ』という言葉は伝えられましたし、プロである以上、結果で示さなければいけない。言われたことを受け止める必要もある一方、選手たちは“なにくそ”と思って、反骨心を持ってやらなければいけません。監督からも下を向くなという言葉はあったし、こういう状況だからこそ前を向きたい。言われて悔しい部分もあるけど、見返そうという気持ちで、みんなで顔を上げて、結果で示したいです」（舘幸希）
厳しい言葉があった一方で、最後には拍手が送られた。ともに戦うサポーターからの愛情に、チームはどう応えるのか。10月19日の34節・京都サンガF.C.戦で示してもらいたい。
取材・文●岩澤凪冴（サッカーダイジェスト編集部）
