東京Vに敗れて７連敗。試合後にゴール裏から送られた檄と拍手を、湘南の選手や監督はどう受け止めたのか。鈴木章斗は「僕らは何も言えないし、やるしかない」

