「もうアジア最強ではない」あと１点及ばず…韓国が初勝利も３位で16強確定ならず…母国ファンは落胆「楽な組のはずじゃなかったのか」【U-20W杯】
あと１点が足りなかった。
現地時間10月３日に開催されたU-20ワールドカップのグループステージ最終節で、グループBの最下位に沈んでいたU-20韓国代表がパナマと対戦。２−１で今大会初勝利を挙げた。
この結果、１勝１分け１敗とした韓国は、ウクライナに１−２で敗れたパラグアイと勝点４で並ぶ。しかし、直接対決はドローで、得失点差も同じ、総得点で１点及ばず、３位止まりとなった。
これでグループBは、１位ウクライナと２位パラグアイのベスト16進出が決定。３位は６チーム中成績上位の４チームが決勝トーナメントに進むレギュレーションのため、他グループの結果待ちとなった。
現時点での敗退を免れ、韓国メディアは安堵。『STN SPORTS』が「16強の可能性が残った！パナマを２−１で制圧。３位が確定した」と報じれば、『FOOTBALLIST』は「ベスト16進出の夢を繋いだ。揺るぎない信念のゴールだ！」と興奮気味に伝えた。
ただ、同国のファンからは冷ややかな声が少なくない。報を伝えた韓国サイト『naver』では次のような声が上がった。
「16強が確定できなかったのか」
「自力で決められないようでは、決勝トーナメントに進んでも先が思いやられる」
「もうアジア最強ではない」
「楽な組のはずじゃなかったのか」
「攻撃の戦術がなさすぎる」
「この実力では16強止まりだ」
勝点４で得失点差は０のため、ベスト16に進める可能性は高いとはいえ、その先は期待できないと考えるファンが少なくないようだ。
