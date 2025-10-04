Photo: 小原啓樹

手前味噌で恐縮ですが、私は自宅にSwitchBot製品をはじめとするインターネット家電をいくつも導入していて、一般的なご家庭よりもスマートホーム化に積極的です。

スマート照明の制御や、スケジュール設定したカーテンの自動開閉に始まり、テレビやエアコンといった赤外線リモコンに対応した家電はスマートリモコン「SwitchBot ハブミニ」に片っ端から登録。どこからでもスマホでのリモコン操作ができるようにしてあるほど。

在宅勤務で家にいる時間が長いこともあって、「なるべくおうち時間を快適にしたい」と考えて、行きついたのが、スマートホームだったというわけです。

「SwitchBot 温湿度管理パネル」を導入してみた

そんなスマートホーム好きの私が、エアコンの使い勝手を向上させるために導入した新アイテム。それが「SwitchBot 温湿度管理パネル」です。

その名のとおり温湿度計とエアコン操作パネル、人感センサー、そして外部の家電操作に割り当てられるカスタムボタンを一体化した「4 in 1」デバイスで、単四乾電池4本で動作し、「SwitchBot ハブミニ」をはじめとするスマートリモコン製品とWi-Fiで連携させて使います。

「SwitchBot 温湿度管理パネル」自体に赤外線リモコン機能は内蔵されていませんが、フロントパネル下部にあるのはエアコンを遠隔操作できるタッチボタン。Wi-Fi接続されたSwitchBotハブ製品経由でエアコンや家電のリモート操作ができる仕組みです。

そして温湿度計ディスプレイの右側、縦に並んだ「ON／OFF」のカスタムボタンには、お好みの家電操作を割り当てられます。

ここにはSwitchBotアプリにリモコン登録できる家電であれば、テレビでも照明でも自由に割り当て可能ですが、私は仕事部屋に置く「SwitchBot 温湿度管理パネル」に、エアコンをサポートする意味で「SwitchBot スマートサーキュレーター」の電源ボタンを設定しました。

季節の変わり目にあたるこの時期、エアコンを入れるまでもない気温であればサーキュレーターだけで十分です。それに、真夏や真冬になればサーキュレーターで室内の空気を循環させることで、エアコン効率アップが期待できます。ひとつのリモコンでエアコンとサーキュレーターをまとめて操作できるようにした理由も、おわかりいただけるのではないでしょうか。

スマートホームの弱点を物理リモコンで解消

実は、スマートリモコンについて個人的にはひそかな悩みがありました。それは仕事中、スマートリモコンを使うためにはSwitchBotアプリが入っているスマホを手に取る必要があるため、そこで集中力が途切れがちという問題。

でも「SwitchBot 温湿度管理パネル」を仕事机に置いておくと、チラ見するだけで気温や湿度がひと目でわかり、エアコンやサーキュレーターを即座にコントロールできます。これによって室内の快適さだけでなく集中力も保てるから、いつのまにか仕事中はこのスタイルが定着しました。

私の場合は空調を手動でちょくちょく調整するタイプですが、もっと自動化したい人であれば、気温や湿度によってエアコンが自動オンオフされるように設定したり、「SwitchBot 温湿度管理パネル」内蔵の人感センサーや照度センサーを使って「人の気配を感じたらオンにする」といったオートメーション設定もできます。

空気の質って、お部屋の「隠しパラメーター」かも

場の雰囲気を察することを「空気を読む」なんて例えるように、空気の質（空気質）は、目には見えないけれど私たちの心身に影響をおよぼすもの。

室内の気温や湿度が少し変化しただけで、なんとなく体調の悪化や集中力が低下したといった経験は誰しもあるのでは？

目に見えないのに生活に影響している空気質は、ゲームに例えると敵やアイテムの出現率といった「隠しパラメーター」に近いものかもしれません。こうした隠しパラメーターの存在を攻略本や攻略サイトを通して知っているとゲームの攻略が有利になるように、私たちの暮らしもまた、空気質が可視化できることでより快適になるのです。

こうしたことからも、気温や湿度がパッと見えて、すぐにエアコンを設定できる「SwitchBot 温湿度管理パネル」の存在意義がわかるというものです。

ちなみに、エアコンを適切に設定して空気質をコントロールすることの重要性について、空調家電に詳しい家電スペシャリストの滝田 勝紀さんにうかがったところ、以下のコメントが得られました。

エアコンは冷暖房だけでなく、湿度や空気質を整える中核となる機器です。気温や湿度を数値で見える化し、その都度最適化できれば、快適性と省エネを同時に実現できます。「SwitchBot 温湿度管理パネル」のように、室温と設定温度を直感的に把握し、不在時は自動オフ、在室時はオンといった制御が可能になれば、誰でも自然に「正しい空気質コントロール」を実践でき、家族の健康と暮らしを守ることにつながります。 滝田 勝紀 （家電スペシャリスト／All About家電ガイド／ 楽天ROOM家電公式インフルエンサー ）

なるほど。「SwitchBot 温湿度管理パネル」は快適な環境作りだけでなく、省エネにも一役買ってくれるのですね。

なお、空気質では気温や湿度に加え、集中力や注意力に大きく関係するCO2濃度も重要。別売の「SwitchBot CO2センサー」を組み合わせれば、CO2濃度などのより詳細な空気質チェックが可能になります。

壁付け、卓上、設置スタイル自由自在

ところで、皆さんはエアコンのリモコンを、どこに置いていますか？

多くのご家庭では、エアコンに標準で付属する手持ちタイプの赤外線リモコンを、テーブルやシェルフの上といった手の届きやすいところに置いていることでしょう。あるいは、エアコンのすぐ下あたりに壁掛け式のリモコンホルダーがあって、そこに常設しているかもしれません。

リモコンの居場所というのは悩みどころで、定位置が決まっていないと紛失しがちですし、「いかにも白物家電」といった風情のリモコンが目につく場所にあることに、生活感がありすぎて抵抗感を覚える人もいるなんて話も耳にします。

すっきりした外観でスタイリッシュな「SwitchBot 温湿度管理パネル」なら、目立つ場所にあっても違和感なし。むしろ壁掛け設置して積極的に見せていくスタイルにして、ホテルライクな暮らしを演出することだって可能です。

壁掛け設置にあたっては、赤外線リモコンとしての機能が外部にあることで、Wi-Fiの電波さえあればエアコンや家電の赤外線受光部からの見通しを気にしなくても大丈夫。さらに電池駆動だから配線も一切不要。なにより、3M粘着テープつきの壁掛け用取り付けブラケットが付属するので、賃貸であっても工事や穴あけ不要で手軽に壁付けができるのが嬉しいところです。

たとえば玄関など家族の生活動線上に壁付け設置しておけば、人の気配を察知して自動的にエアコンや家電の電源をオンオフする、あるいはすべての部屋の空調や照明などをまとめてカスタムボタンで管理するといった、「SwitchBot 温湿度管理パネル」にしかできない便利な使い方ができます。

フック式の取り付けブラケットから本体を取り外すのも簡単だから、手元に置いたり他の部屋へ持っていったりと、その日の生活スタイルにあわせた柔軟な活用ができます。

誰でも直感的に使えるわかりやすさ

スマートホーム製品の操作は、スマホアプリの設定が必要だったり一般的な家電とは操作方法が異なるところがあったりと、慣れていない人には敬遠されがちな側面があります。またスマホアプリの場合は、たとえば来客など家族以外の人には操作できません。

「SwitchBot 温湿度管理パネル」のエアコン操作ボタンは、誰にでもわかりやすい見た目で直感的に扱えるので、スマートホームが苦手な家族や来客でもすぐにエアコンを操作できます。

体感温度や快適に過ごせる気温・湿度は人によって異なることもあるため、エアコンが誰にでも操作できるようにしておくことは、ちょっとした気配りとも言えるのではないでしょうか。

設置場所を選ばず、誰にでも使えて自動化の設定もできる。そんな「SwitchBot 温湿度管理パネル」は、地味なように見えて自宅やスモールオフィスの快適性を格段に向上させてくれるアイテムです。

