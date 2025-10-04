大分の中心市街地でアートフェスティバル「回遊劇場w@nder」を開催中
大分市アートを活かしたまちづくり推進会議は9月26日〜10月26日、大分アートフェスティバル「回遊劇場w@nder(ワンダー)」を開催する。
「回遊劇場w@nder」
同イベントは、大分の中心市街地を会場に行われる、回遊型のアートフェスティバル。
期間中は、各所にアート作品を展開し劇場型都市体験を創出するほか、アートツアーやワークショップ、商店街店舗を会場とするアートギャラリー企画などを行う。
アートイベントは、「北村直登 ライブペインティング」(10月5日)や「ザ・キャビンカンパニー トークショー」(10月11日)、「んまつーポス ダンスパフォーマンス」(10月11日〜12日)、「鈴木康広 路上観察ワークショップ/トークショー」(10月19日)などを予定している。
鈴木康広の巨大な「空気の人」がまちなかに登場
また、合計48カ所に設置された二次元コードでスタンプを集めるデジタルスタンプラリーも実施。一定数に到達すると、オリジナルグッズが当たるキャンぺーンに応募できる。
「回遊劇場w@nder」
同イベントは、大分の中心市街地を会場に行われる、回遊型のアートフェスティバル。
期間中は、各所にアート作品を展開し劇場型都市体験を創出するほか、アートツアーやワークショップ、商店街店舗を会場とするアートギャラリー企画などを行う。
鈴木康広の巨大な「空気の人」がまちなかに登場
また、合計48カ所に設置された二次元コードでスタンプを集めるデジタルスタンプラリーも実施。一定数に到達すると、オリジナルグッズが当たるキャンぺーンに応募できる。