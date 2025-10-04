自民党総裁選は４日午後、東京都内の党本部で国会議員による投票が始まった。

党員・党友票と合わせ、即日開票され、第２９代総裁が選出される。１２日間の選挙戦を戦ってきた各候補は４日午前、決戦に向けてそれぞれ意気込みを語った。新総裁は、１５日にも召集される臨時国会で第１０４代首相に指名される見通しだ。石破首相（党総裁）は任期途中で交代することになるため、新総裁の任期は石破氏の残り任期の２０２７年９月までとなる。

総裁選には、いずれも昨年９月の総裁選に出馬した５人が立候補している。読売新聞社の情勢調査では、小泉進次郎農相（４４）と高市早苗・前経済安全保障相（６４）が先行し、林芳正官房長官（６４）が追う展開となっている。第１回投票ではどの候補も過半数に届かず、決選投票にもつれ込む見込みだ。小林鷹之・元経済安保相（５０）と茂木敏充・前幹事長（６９）も支持拡大を図っている。

小林氏は４日午前、国会内で記者団の取材に応じ、「自民党も日本も追い込まれた状況にある。今こそ強いリーダーが必要だ。最後まで走り抜いていきたい」と強調した。

茂木氏は東京都内で「総裁選を通じて自分の政策を訴えてきたつもりだ。１票でも多く支持がいただけるよう、最後の最後まで頑張りたい」と記者団に決意を語った。

林氏も都内で記者団の取材に応じ、「投票箱のふたが閉まるまでは選挙だ。最後まで私の熱意を伝えて、戦いに臨ませてもらう」と訴えた。

高市氏は国会内で記者団に「国会議員の支持がこの数日間で急激に広がっている。人事を尽くして天命を待つ。全世代の総力を結集して自民党を立て直す」と意欲を語った。

小泉氏も「全員野球の自民党を作る。一致結束していく党を作らなければならないという覚悟と責任感を改めて強くしている」と都内で記者団に述べた。

新総裁は午後に選出後、党本部で記者会見に臨み、今後の党運営などについて説明する予定だ。