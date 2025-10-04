トミーズ雅、“同期”ダウンタウンの『DOWNTOWN＋』に意見 収益試算に「もっといく」井上尚弥を踏まえ説明
お笑いコンビのトミーズ（雅、健）が4日、MBSテレビ『せやねん！』（毎週土曜 前9：25※関西ローカル）に出演。“同期”のダウンタウンが11月1日にスタートする新配信サービス『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）について言及した。
【画像】ワクワクが高まる！『DOWNTOWN＋』ロゴ
2日に発表された『DOWNTOWN＋』の詳細について取り上げることに。トミーズ雅は、月額1100円の同チャンネルについて「同期やから、ちょっと1100円をただにやってくれへんかな」と懇願。
同番組では、動画サブスクの有識者の意見を紹介。「ダウンタウンの影響や人気から考えると有料会員は1万人くらいになる」と試算し、「年間1億3200万円」であるとした。トミーズ雅が「恐ろしい金やで」「（1万人）いやもっといくよ」というと、進行役の山中真アナは「先ほど確認したら、Xのフォロワーが6万人いました。（スタートの）1ヶ月前でこれですから、始まったらこれが6倍になるのか、10倍になるのか…。そうすると年間で10億円単位が動くことになる」と補足説明した。
トミーズ雅は「ダウンタウンっていうタレントは、ボクシングと同じようなレベルで考えてて。ボクシングっていうのは見たい人はなんぼ払ってでも見るから。絶対ペイテレビにした方がいいんですよ、ボクシングは」と説明しつつ、「『せやねん』を100円でもいいから払うって人はいないからね」と自虐。続けて「ダウンタウンなら払うっていう人が（どれくらい）いてるか。こういう人は絶対ペイテレビ。ほな、井上尚弥のファイトマネーが10億円になったのよ。これは夢あるでしょう」と私見を話した。
山中アナは「大きい金がより動くかもしれないと。さらに、今のルールで言いますと、地上波よりもルールがまあゆるいんじゃないかと言われますので、過激なものも期待されるかもしれないし、嫌な人は見なくていいという世界で何が出てくるか」と説明した。
共演した橋下徹弁護士は、「いいんじゃないですか。あの地上波はやっぱりスポンサーの意向を気にしなきゃいけないので、厳格なルールがありますけども。こちらはもう見たい人がお金払うので、刑法に触れない限りはもう何やってもいいと思いますよ」と肯定。
チュートリアル・徳井義実も「あと、別にその過激なものばっかり求めるんじゃないにしても、お笑い純度の高いコンテンツってやっぱりなかなか地上波でできなかったりするけど、過激とかじゃなくても。やっぱり、数字（視聴率）とれへんとかあるし…。お笑い純度の高いコンテンツが絶対そろうから、お笑い好きな人は入ってもいいんじゃないかなと思います」と芸人サイドの意見を述べると、横からトミーズ健が「ギャラ聞いた？大体なんぼか？」と下世話な笑み。徳井は「お前はいやらしいのぉー」とツッコんで、まとめた。
