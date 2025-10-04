「ポスト石破」を決める自民党総裁選が午後、投開票を迎えます。5人の候補は決戦を前に決意を語りました。

小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）

「新しい自民党を作る。自民党を再起動させる。最後の最後まで走り抜いていきたいと今は考えています」

茂木敏充 前幹事長（69）

「総裁選を通じて、自分の政策はしっかりと訴えてきたつもり。一票でも多くご支持がいただけるように、引き続き最後の最後まで頑張りたい」

林芳正 官房長官（64）

「投票箱のふたが閉まるまでは選挙だと、ずっと30年間戦ってまいりました。最後の最後まで私の『林プラン』、そして熱意をお伝えして戦いに臨ませていただきたい」

高市早苗 前経済安保担当大臣（64）

「国益を第一にバランス感覚を持って働いていく。そういう姿勢も訴えを続けてきた。人事を尽くして天命を待つ。その心でございます」

小泉進次郎 農水大臣（44）

「最初から『一致結束』、その言葉を繰り返してきて、そして『原点回帰』、この言葉も繰り返してきました。一人一人の活躍の機会をしっかり作る。『全員野球』の自民党を作ります」

5人の候補者はこのあと、陣営の決起大会を開き、午後1時から始まる総裁選に臨むことになります。