元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）にゲスト出演。地上波復帰について言及した。

今放送のもう1人のゲストは9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）。宮迫は「私、7年以上かな。テレビにね。地方局、1回出させてもらいましたけど。基本的に再放送に映り込んだりはありますけど。個人として、民放には7年以上出てないですね」と切り出した。

木下から地上波出演の意欲を聞かれ、宮迫は「昨日、さんまさんとしゃべってたんですけど」と明石家さんま（70）との会話を明かした。「ちょっと食事させていただいて。そんな話になって。『ハッハ。無理や』って言ってた。この人が無理って言うなら無理やん」と白旗宣言。「もちろん、オファーがあったら出たいですし」と本音を吐露した。

それを聞いた木下から「タイに行きましょうよ」と言われ、宮迫は「国外逃亡ですか？」と切り返した。

宮迫は19年6月に闇営業が発覚。7月には吉本興業が宮迫とのマネジメント契約を解消。同年8月にはコンビ解散を発表した。