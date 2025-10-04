¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×Á´£´¼ï¡¡¡ÈåÌÌ©¤ÊÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤ëÀß·×¡É¤ÎÀ®¸ùºî¤Ï¡©¡Ú¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¸·Áª¿·ºî¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡Û
¡Ú¥«¥Ã¥×¤á¤óÉ¾ÏÀ²Ètaka :a·ã¿ä¤·¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡ÛÂç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Îà¿ä¤»¤ë¿·ºîá¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¡£º£²ó¤ÏÏÃÂê¤Î¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×Á´£´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú´°àú¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¸ø¼°¼«¤é¡Û£±£¹£·£±Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£¶Ç¯¡Ë£¹·î£±£¸Æü¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÀêÍÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡£
¡¡ÃÂÀ¸£µ£°Ç¯ÌÜ¤ËÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇä£µ£°£°²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦£±£°£°¥ö¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢¤â¤Ï¤ä¼êÄ¾¤·¤ÎÉ¬Í×¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÈÉÔÆ°¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ë»ÔÌ±¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´°àú¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¸ø¼°¼«¤é¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜ´ë²è¡£
¡Ú¤â¤ÄÆé¤Ê¤Î¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä¡ÛÆüÀ¶¿©ÉÊ¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ê£²£³£¶±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡ÈÍÎÉ÷¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡É¤«¤é°ìÊÑ¡Ö¤â¤ÄÆé¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï´üÂÔ³°¤ì¤ÎÉÔÈ¯¡£¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡È¥³¥·¥ç¡¼¤ò¶¯¤á¤Ë¸ú¤«¤»¤¿´Å¿É¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡É¤Ç¡¢´Î¿´¤Î¥â¥Ä¡Ê¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ï³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¯¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÆù¤Î»Ý¤ß¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬ÆÃÉ®¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥Ë¥é¤ÎÉ÷Ì£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤ä¤¯¤ÎÇò¤´¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤ÄÆé¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥â¥Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¼å¤¹¤®¤Æ¡¢µíÐ§¤Ê¤Î¤ËµíÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¿Æ»ÒÐ§¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥Þ¥´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÁø¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥á¥ó¥Þ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î±£¤·Ì£¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌ±Æ¤Î»Ä¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀäÌ¯¤Ë»×¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤ÄÆé¤Ê¤Î¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Èù¿Ð¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¥³¥ì¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£¥«¥×¥Ì¤Î¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤ÎÄøÅÙ¡©
¡Ú¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¬¥ê¥Þ¥è¥«¥ì¡¼¡É¡ÛÆüÀ¶¿©ÉÊ¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡¡¥«¥ì¡¼¡×¡Ê£²£³£¶±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò½é¤ÃÃ¼¤Ë¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢£²ÈÖ¼ê¤Î¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥ì¡¼¡×¤Ë¤ÏÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Î¤Ê¤ó¤Î¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¬¥ê¥Þ¥è¥«¥ì¡¼¡É¤ËËâ²þÂ¤¤µ¤ì¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÉ÷Ì£¡Ê¹áÎÁ¡Ë¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê´¶¤ò¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ë¥Ö¡¼¥¹¥È¡£
¡¡ÊÒ¤ä¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ï¾ï¼±Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¶¯¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÉ÷Ì£¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¤«¡¢ÊÆ²Û¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á·Ï¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¤é¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡£¤«¤ä¤¯¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿·Á¯Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌ¾ïÉÊ¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âåÌÌ©¤ÊÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤ëÀß·×¤Ç¤·¤¿¡£Ê´Ëö¾õ¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥¬¥Á¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÊÌÅº¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Æ¤â³«È¯ÃÊ³¬¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¹áÎÁ¡ÜÆýÅù¤ò¼çÍ×¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡È¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¡É¤À¤Ã¤¿·ï¡ÛÆüÀ¶¿©ÉÊ¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡¡¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ê£²£³£¶±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¡½¡½¤µ¤Æ¡¢ÌäÂê¤Ï¥³¥¤¥Ä¡£¤¢¤Î¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤ò¡ÈÌÀÂÀ¥Á¡¼¥º³¤Á¯¤â¤ó¤¸¤ã¡É¤ËËâ²þÂ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î£´ÉÊÃæ¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤ÄÆ±»þ¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡È¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¡É¤À¤Ã¤¿·ï¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÇ®Åò¤òÃí¤¤¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¤Î¾Æ¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÌäÂê¤è¤í¤·¤¯¾Æ¤¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¥½¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹ÈÀ¸Õª¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤âÊ´¤â¤ó´ó¤ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÌÀÂÀ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤â¥¯¥É¤µ¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤éÃÏ°è¸ÂÄê¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡Ê¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡È¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¡É¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤âËâ²þÂ¤¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê½¨ºî¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÈÀ¸Õª¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¹á¤ë¥¨¥Ó¥Á¥ê¥È¥Þ¥ÈÌ£¡É¡ÛÆüÀ¶¿©ÉÊ¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡¡¥Á¥ê¥È¥Þ¥È¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ê£²£³£¶±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¡ÈÀ¸Õª¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¹á¤ë¥¨¥Ó¥Á¥ê¥È¥Þ¥ÈÌ£¡É¤ËËâ²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ê¥È¥Þ¥È¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë¥¨¥Ó¥Á¥êÉ÷¥½¡¼¥¹¤Î°äÅÁ»Ò¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¶ñºà¤Î¥¨¥Ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥¨¥Ó¥Á¥ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¡¼¥×¤è¤ê¤â¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¼å¤¯¡¢µÕ¤Ë´Å¤µ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Á¥ê¥È¥Þ¥È¤é¤·¤¤¹á¿ÉÎÁ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤äÆ¦ÈÄ¾ß¤ÈÌ£Á¹¤Î¥³¥¯¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸Õª¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¹áÌ£¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÈÀ¸Õª¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¹á¤ë¥¨¥Ó¥Á¥ê¥È¥Þ¥ÈÌ£¡É¤È¤Ï¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤ÊÃåÃÏÅÀ¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î´¥¾Æ²Ü¿Î¡Ê¥¨¥Ó¥Á¥ê¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÍÀîÎÁÍý¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤ªÁÚºÚ¤Î¥¨¥Ó¥Á¥ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëâ²þÂ¤¤Ê¤Î¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¥«¥ì¡¼¤È¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¡Û¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯ÇäÆü¤ÏÀè·î¤Î¾å½Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½ªÇäÁ°¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖËâ²þÂ¤¥«¥ì¡¼¡×¤È¡ÖËâ²þÂ¤¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤éÍÆ´ï¤¬ÊÑ·Á¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤À¤é¥Ë¥È¥íÅª¤Ê²ÃÂ®ÁõÃÖ¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¸¥§¥Ã¥ÈÊ®¼Í¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢ÌµÂÌ¤Ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ËÈ¯¿§¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä»þ¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ü£¸¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£