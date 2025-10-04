おいもの季節、到来ッッ♡【ファミマ】秋っぽパケが可愛い「新作スイーツ」

少しずつ涼しくなり、ホットドリンクが恋しい季節になってきました。そんな、ほっと一息タイムのお供におすすめなのが、【ファミリーマート】で開催中の“おいも”フード。スイーツやパンのほか、アイスや焼菓子などラインナップ豊富に展開しています。今回はご褒美にもぴったりのスイーツ4選をお届けします。

初体験！ 初挑戦！！「掘って発見！ スイートポテト」

「初の体験型デザート」と【ファミマ】公式が発表し、@ftn_picsレポーターHaruさんも「こんなスイーツ見た事なーいッ！」と興奮気味に紹介するのは「掘って発見！ スイートポテト」。土をイメージしたココアスポンジとクランチの下には、4つのスイートポテト入り。おいもが描かれた可愛いパケも見逃せません！

ケーキのような見た目にキュン！「紅はるかのスイートポテト」

シンプルなビジュアルになりがちなスイートポテトに、ホイップクリームをデコレーションした「紅はるかのスイートポテト」。華やかさがプラスされてご褒美感もアップ！ レポーターHaruさんは「ねっとりうまぁ」と、感想を投稿しています。

ボリュームも文句なし！「ロールケーキみたいなスイートポテト」

スイートポテト生地で、紅はるかの芋あんとホイップクリームを、くるりと包み込んだ、その名も「ロールケーキみたいなスイートポテト」。長さは約8.5cmもあるので食べ応えもバッチリ！ クリームたっぷりで、甘い物欲もしっかり満たされそう。

朝から食べたい「スイートポテトタルトデニッシュ」

「スイートポテトタルトデニッシュ」は、生地にスイートポテトあんとスイートポテトクリームがのったスイーツパンです。専門店のショーケースに並んでそうな、おしゃれなビジュアルに気分もアップ！ おやつにも、朝ごはんにもおすすめです。

今日のおやつは【ファミマ】のおいもスイーツに決まり！ ぜひ、秋の味覚を楽しんで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N