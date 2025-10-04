美脚スタイルを披露した山本彩　※「山本彩」インスタグラム

　シンガーソングライターの山本彩が3日、自身のインスタグラムを更新。美脚コーデを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

　山本は「最近、毎日家で自重トレーニングしてます　楽しくなってきたし、ツアーもあるから　ジョギングとかもいっぱいやって　今年の秋はスポーツの秋にしようと思います　みんなは何の秋ですか」と近況を報告。

　公開された写真では、ミニスカートに黒のTシャツを合わせ、すらりと伸びた美脚が際立つ姿を披露。

　ファンからは「最高に可愛い着こなし」「スタイルやばすぎ！」「ドキドキした！」「ギャル姉大好き」「ティーンエイジャーにしか見えない」といった声が相次ぎ、魅了している。

