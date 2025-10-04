山本彩、美脚ミニスカ姿に絶賛の声「スタイルやばすぎ」「最高に可愛い」
シンガーソングライターの山本彩が3日、自身のインスタグラムを更新。美脚コーデを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】スタイル抜群！ 山本彩の美脚ミニスカ姿をもっと見る
山本は「最近、毎日家で自重トレーニングしてます 楽しくなってきたし、ツアーもあるから ジョギングとかもいっぱいやって 今年の秋はスポーツの秋にしようと思います みんなは何の秋ですか」と近況を報告。
公開された写真では、ミニスカートに黒のTシャツを合わせ、すらりと伸びた美脚が際立つ姿を披露。
ファンからは「最高に可愛い着こなし」「スタイルやばすぎ！」「ドキドキした！」「ギャル姉大好き」「ティーンエイジャーにしか見えない」といった声が相次ぎ、魅了している。
引用：「山本彩」インスタグラム（＠sayaka__714）
