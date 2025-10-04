卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題を届ける「ＴリーグＮＥＷＳ」第２回は、男子の木下マイスター東京をピックアップ。今季主将に就任した田添健汰（３０）は、昨季４位で初めてプレーオフを逃した悔しさを胸に「優勝」と目標を掲げた。下部組織の木下卓球アカデミーでジュニア指導も行い、選手とコーチの“二刀流”で奮闘する。

異色の主将が強豪復活を誓った。過去７季中４度の優勝を誇る東京は、昨季は初めて４位に甘んじた。リーグ発足初年度から在籍する田添は「昨季は勝ち続ける難しさを知った１シーズン。悔しい思いをしたので、今季は優勝しかない」と雪辱を誓う。主将を任された今季はここまで４勝３敗で３位。２季ぶりの頂点に返り咲きを狙う。

歴代主将は２１年東京五輪混合ダブルス金メダルの水谷隼氏も担った。名門を率いる田添も「水谷さんは何も言わなくても、背中を見て皆がついて行った。僕はコミュニケーションを大事にしていきたい」と使命感に燃える。今季は１８歳の松島輝空ら１０代がおり、３０歳の田添と１５歳の川上流星は１５歳差だ。台湾など海外勢も４人と多色なチームを束ねる。「年下は敬語を使うけど先輩、後輩の感じはなくて。王凱監督代行が通訳してくれるし、海外出身選手も性格が良くて意思疎通は取れている」という。

ジュニアコーチの肩書も持つ異色のＴリーガーだ。高校時代から「教えるのが好き」と引退後は指導者の道を描く中、昨春から下部の木下卓球アカデミーで中高生の指導を開始。選手とジュニアコーチの“二刀流”は過去に吉田雅己らがいたが、多くはない。午前に練習、午後はコーチとしてアカデミー生を指導し、週末はＴリーグ戦と多忙な日々。教えながら「若い世代はスタイル…ピッチの速さや技術の幅が全然違うので見ていて勉強になる」と自身のプレーにも刺激が多い。指導者としては「世界選手権や五輪代表選手を育成するのが目標」と掲げた。

３歳の男の子の父でもあり、「息子とお風呂に一緒に入ったり、海外遠征で家を空けることも多いので、できる限りのことをしています」と“イクメン”としても奮闘中。選手とコーチ、そして父。“三刀流”の主将が、フル回転で躍動する。

◆田添 健汰（たぞえ・けんた）１９９５年４月２日、北九州市出身。３０歳。６歳の時に石田卓球クラブで始め、福岡・希望ケ丘高２年時の２０１３年に全日本選手権混合ダブルス初制覇など計３度のＶ。専大に進学し、４年時の１７年にアジア選手権同種目で銅メダル、同年の世界卓球個人戦同種目で８強。弟・響（２９）は岡山に在籍。右シェークドライブ型。家族は妻と１男。身長１７４・８センチ。

〇…リーグ３位の東京は１８日に６位の岡山、同１９日に５位の静岡を東京・国立代々木第二体育館で迎え撃つ。今季唯一の東京開催のホーム２連戦へ、田添主将は「もちろん、勝ちます。しっかり盛り上げていけたら」と意気込んだ。同１９日は楽天モバイルの協力により、試合当日にかなえたい夢を募集し、実現する企画を用意。ホーム２連勝で王座奪回に弾みをつける。