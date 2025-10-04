NEXZ地上波初冠バラエティー『NEXZ NOW』、パッケージ化決定 未公開シーン＆ライブ映像も収録したグループ初映像作品
7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）の地上波初冠バラエティー『NEXZ NOW』がパッケージ化されることが4日、発表された。グループ初の映像作品『NEXZ NOW』として、11月26日にリリースされる。
【場面カット】オーバーオール姿で気になるスポットをめぐるNEXZ
NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション･プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したグローバル･ボーイズグループ。JYPが送り出すStray Kids以来、約6年ぶりのボーイズグループであり、『Nizi Project』出身のガールズグループ・NiziUの弟分にあたる。
日本デビュー後、日本テレビで放送された地上波初の冠バラエティー番組『NEXZ NOW』が、パッケージ化される。日本デビューし、走り出したばかりのNEXZが、MCのなすなかにしと一緒に“NOWでHOTなもの”を体験し学んでいく同番組は“NEXZ入門編”。街ロケやヒロミを巻き込んだけんかドッキリ、スタジオで行ったさまざまなゲームやクイズ、体力自慢のティモンディとの身体能力バトルまで盛りだくさんの内容となっている。
パッケージでは、地上波放送で本編に入りきらなかったトーク＆未公開シーンも収録され、初々しいNEXZが満載。「NEXZ MUSIC」と題したスタジオライブや『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』のライブ映像で、かっこいい魅力も堪能できる。
さらに、今回特別収録される副音声コメンタリーでは、メンバーが各話のハイライト･シーンで登場する。
