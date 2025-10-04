『キミプリ』カイトと遊園地デートで観覧車へ「いっしょに行こうか」 第35話あらすじ＆場面カット
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第35話「遊園地デートはとつぜんに！？」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】恋する乙女顔のうた、カイトに告白！公開された『キミプリ』場面カット
5日放送の第35話は、喫茶グリッターで蓮司を助けたお礼に、遊園地のペアチケットをもらうカイト。ちょうど遊園地のガイドブックを手にしていたうた（声：松岡美里）は、カイトに「いっしょに行こうか」と誘われる。
緊張しつつも当日を迎え、カイトと遊園地に向かううた。一方、なな（声：高橋ミナミ）が「私たちもデートしよう」と言い出したのをきっかけに、ななとメロロン（声：花井美春）、こころ（声：高森奈津美）とプリルン（声：南條愛乃）のペアに分かれ、それぞれデートをすることに。
コーヒーカップに乗ったり、ソフトクリームを食べたりするうちに緊張がほぐれていくうただったが、ふとした拍子にカイトの帽子が落ちてしまい、周りにバレないようあわててカイトを連れ出す。思いがけず乗り込んだのは観覧車で。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
