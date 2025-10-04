高田純次、ドジャースタジアムで大谷翔平の偉業に立ち会う「やっぱりスターだね！」
散歩人・高田純次が“一歩一会（いっぽいちえ）”をテーマにさまざまな場所で自由気ままに散歩をしてきたテレビ朝日系『じゅん散歩』（毎週月〜金 前9：55 ※一部地域を除く）が10周年を迎え、あす5日午後1：55から、番組史上初の全国ネットで『ロサンゼルスSP』を放送する（一部地域を除く）。
【写真】大谷翔平？と出会い大興奮の高田純次
2015年の放送開始から10年、これまで日本各地はもちろん、ノルウェー・オスロ、台湾と海外にも足を運んできたが、今回の舞台は高田がかねてから「一番行きたい」と公言してきたロサンゼルス。10年ぶりのLA訪問となる高田が、サンタモニカやベニスビーチなどの定番観光地から、話題の最新スポットまでを超ハイテンションで巡る。
最初に訪れたサンタモニカではショッピングエリア「サード・ストリート・プロムナード」でドジャース公式ショップを偵察し、視聴者プレゼント用に豪華グッズを真剣に選定。サンタモニカ・ピアでは「ジャパドッグ」の「黒豚照りマヨホットドッグ」を頬張り「グー！ 二口目は完全にチョキだね」と高田節をさく裂させた。カリフォルニアNo.1バーベキュー店の肉料理や、ベニスビーチのボディビルダーたちとの爆笑交流、ベニスキャナルの美しい景観散策、LA発のスポーツサングラスを試着する場面など、多彩なロケを満喫する。
ダウンタウンでは「ウォルトディズニー コンサートホール」の圧倒的な建築美に感嘆し、リトル・メキシコでメキシコ料理「タキートス」を初体験。さらにドジャースタジアム近くのショップで「大谷翔平選手!????」とまさかの“遭遇”を果たし、「あっ！ いたいたいた！ 大谷だよ！」と大興奮。リトルトーキョーでは大谷翔平の巨大壁画を訪れ、作者にインタビュー。似顔絵を描いてもらうと「ビューティフル！ ブリリアント！」と称賛する場面も。
フィナーレは念願のドジャースタジアム。バックネット裏から大谷翔平が投手として登板する試合を生観戦し、記念すべき偉業達成の瞬間にも立ち会った。番組ラストには、大谷翔平の背番号入りレプリカユニフォーム（ゴールドコレクションアイテム）を抽選で5人にプレゼントする企画も実施する。
■高田純次 コメント
『じゅん散歩』では初上陸のロサンゼルスで、私個人としては10年ぶりだったんだけど、ロサンゼルスはまあすごいですよねー、やっぱりアメリカなにもかもスケールがデカい！3年後にオリンピックも開催されるということで、新しい建物がどんどん建って、街もキレイになって、非常に素晴らしい。そのうえ今回は、大谷翔平の試合を観戦することができたのでうれしかったですね。試合前には、大谷選手の50/50達成のボブルヘッド人形もいただいたのですが、これを全員に配るなんてサービスいいですよね！ それにしても大谷選手は脚が長いな。背が高いし、顔も小さい。やっぱりスターだね！ 僕も少し脚を長くしようかな!? とにかくロサンゼルスの散歩を楽しませていただきました。これからも1周年ごとに海外ロケしようじゃないのって話も上がっているとか、いないとか。とりあえずロサンゼルスの次はニューヨークがいいかな！
【写真】大谷翔平？と出会い大興奮の高田純次
2015年の放送開始から10年、これまで日本各地はもちろん、ノルウェー・オスロ、台湾と海外にも足を運んできたが、今回の舞台は高田がかねてから「一番行きたい」と公言してきたロサンゼルス。10年ぶりのLA訪問となる高田が、サンタモニカやベニスビーチなどの定番観光地から、話題の最新スポットまでを超ハイテンションで巡る。
ダウンタウンでは「ウォルトディズニー コンサートホール」の圧倒的な建築美に感嘆し、リトル・メキシコでメキシコ料理「タキートス」を初体験。さらにドジャースタジアム近くのショップで「大谷翔平選手!????」とまさかの“遭遇”を果たし、「あっ！ いたいたいた！ 大谷だよ！」と大興奮。リトルトーキョーでは大谷翔平の巨大壁画を訪れ、作者にインタビュー。似顔絵を描いてもらうと「ビューティフル！ ブリリアント！」と称賛する場面も。
フィナーレは念願のドジャースタジアム。バックネット裏から大谷翔平が投手として登板する試合を生観戦し、記念すべき偉業達成の瞬間にも立ち会った。番組ラストには、大谷翔平の背番号入りレプリカユニフォーム（ゴールドコレクションアイテム）を抽選で5人にプレゼントする企画も実施する。
■高田純次 コメント
『じゅん散歩』では初上陸のロサンゼルスで、私個人としては10年ぶりだったんだけど、ロサンゼルスはまあすごいですよねー、やっぱりアメリカなにもかもスケールがデカい！3年後にオリンピックも開催されるということで、新しい建物がどんどん建って、街もキレイになって、非常に素晴らしい。そのうえ今回は、大谷翔平の試合を観戦することができたのでうれしかったですね。試合前には、大谷選手の50/50達成のボブルヘッド人形もいただいたのですが、これを全員に配るなんてサービスいいですよね！ それにしても大谷選手は脚が長いな。背が高いし、顔も小さい。やっぱりスターだね！ 僕も少し脚を長くしようかな!? とにかくロサンゼルスの散歩を楽しませていただきました。これからも1周年ごとに海外ロケしようじゃないのって話も上がっているとか、いないとか。とりあえずロサンゼルスの次はニューヨークがいいかな！